Sala, quella delle Olimpiadi del 2036 è una sfida ambiziosa
"E dopo il successo delle Olimpiadi Invernali 2026 di Milano - Cortina rilanciamo con la candidatura del Nord-Ovest alle Olimpiadi Estive, le prime da aggiudicare sono quelle del 2036". Lo scrive sulle sue pagine social il sindaco di Milano Giuseppe Sala che rilancia il progetto di una candidatura unitaria del Nord Ovest ai Giochi olimpici.
"Le città di Torino, Milano, Genova e le regioni Piemonte, Lombardia, Liguria condividono questa ambiziosa sfida - prosegue -. Vogliamo valorizzare la vocazione sportiva, infrastrutturale e internazionale di questi territori". "Gli investimenti possono essere limitati, grazie alla nuova modalità dei Giochi diffusi - evidenzia ancora Sala - . Viva il Triangolo olimpico".