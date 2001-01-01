Commercialisti, domani 132 Ordini al voto per scegliere il presidente
Previste fra poco più di 24 ore le elezioni del nuovo presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti: si terranno, infatti, dalle 17 alle 19 di domani, 15 aprile, le votazioni dei 132 Ordini locali della categoria. In lizza ci sono il numero uno uscente Elbano de Nuccio (Bari) e l'ex guida, dal 2008 al 2012, Claudio Siciliotti (Udine). Il mandato del vertice del segmento economico-giuridico, che conta circa 121.000 professionisti in tutta Italia, durerà quattro anni.