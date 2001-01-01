Carretta, Torino pronta a sognare in grande i Cinque Cerchi

"La nostra città sta dimostrando di saper gestire e organizzare eventi di portata mondiale. Oggi, forti di questo patrimonio di competenze e di infrastrutture che abbiamo continuato a valorizzare, siamo pronti a guardare avanti e ad affrontare nuove sfide e di rimettere in circolo quella capacità di sognare in grande che i Cinque Cerchi sanno generare". A dirlo l'assessore allo Sport e Grandi eventi della Città di Torino, Domenico Carretta, a proposito della possibile candidatura unitaria del Nord Ovest alle Olimpiadi estive. Una proposta, sottolinea l'assessore, che "oltre ad essere una sfida logistica e infrastrutturale, è la naturale ambizione di un territorio che crede nei valori olimpici come motore di crescita e coesione. Torino è pronta a fare la sua parte - assicura -, mettendo a disposizione la sua esperienza e il suo entusiasmo per costruire un percorso capace di far battere ancora una volta il cuore di un'intera comunità". Il percorso avviato con l'incontro di oggi rappresenta una prima fase di studio e di dialogo istituzionale ed eventuali decisioni formali sulla candidatura saranno assunte al termine delle valutazioni tecniche e del confronto con le istituzioni nazionali e con il movimento sportivo.