Argotec, obiettivo 100 milioni di ricavi nel 2026

Argotec accelera nella space economy: dopo avere chiuso il 2025 con ricavi a 57 milioni di euro (+60% sull'anno precedente) e un ebitda oltre i 16 milioni (margine 28%) punta a raggiungere nel 2026 i 100 milioni di euro di ricavi, proseguire nella crescita dell'organico e consolidare la presenza internazionale. Per il quarto anno consecutivo, Argotec ha registrato nel 2025 una crescita a doppia cifra, consolidando un tasso medio annuo di crescita del 75% dal 2022. Dietro ai numeri la solidità del modello industriale, basato su industrializzazione, large scale e standardizzazione delle sue piattaforme come Hawk Plus. L'anno concluso segna anche un'evoluzione nel mix di business: la Difesa vale oggi il 30% del business, mentre resta solida la quota di programmi scientifici realizzati con agenzie spaziali nazionali e internazionali. Cuore operativo di Argotec è lo SpacePark di Torino, parallelamente, cresce la presenza negli Stati Uniti, con investimenti in California e Florida. "I risultati di quest'anno sottolineano il cambiamento della nostra realtà, sia dal punto di vista finanziario sia dimensionale - afferma David Avino, ceo e fondatore di Argotec. In pochi anni abbiamo costruito un percorso di crescita capace di cogliere le opportunità del mercato e gli spazi di innovazione del settore. In questo processo si inseriscono anche le interlocuzioni con potenziali investitori interessati a sostenere la nostra prossima fase di sviluppo e le nostre ambizioni di crescita. Argotec resta una realtà non convenzionale: il nostro obiettivo è contribuire a definire un nuovo modello di spazio, rendendolo un motore di crescita sempre più centrale e accessibile nelle strategie dei governi nei prossimi anni. I risultati raggiunti dimostrano che la direzione è quella giusta e trovano conferma anche nell'interesse sempre più concreto di investitori, anche internazionali, verso il nostro progetto".