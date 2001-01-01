POLITICA & SANITÀ

Riforma sanitaria nel caos:

le Regioni chiedono lo stop

Levata di scudi dei governatori: "Il testo non affronta nel modo giusto i problemi del settore". Contestato lo scarso coinvolgimento degli enti territoriali e la mancanza delle risorse necessarie. Lunga lista di criticità nel testo. Scontro istituzionale dall'esito incerto

Bloccare e riscrivere il disegno di legge delega per la riforma del Servizio sanitario nazionale. La richiesta avanzata dalle Regioni al Governo segna una vera e propria frattura tra gli enti territoriali e l’esecutivo.

Nel documento – che formalmente non sarebbe più di un parere, peraltro non vincolante – la Conferenza delle Regioni porta il confronto al livello di scontro istituzionale, sollevando una serie di contestazioni sia nel merito sia nel metodo del testo di riforma.

Problemi nero su bianco

Le undici pagine del parere sul disegno di legge delega al Governo, “per l’adozione di misure in materia di riorganizzazione e potenziamento dell’assistenza territoriale e ospedaliera e revisione del modello organizzativo del Servizio sanitario nazionale”, si aprono con una severa accusa di “violazione del principio di leale collaborazione tra Stato ed enti territoriali”.

Le Regioni, ricordando il proprio ruolo diretto nella gestione ed erogazione dei servizi sanitari, contestano la procedura d’urgenza utilizzata per una riforma così importante e complessa. Inoltre, criticano la riduzione del loro coinvolgimento a un “mero parere”, arrivando a parlare di una percezione “di prevaricazione istituzionale, non coerente con l’ordinamento autonomistico riconosciuto dalla Costituzione”.

Metodo sotto accusa

Questioni di metodo, ma anche di merito. Come nel caso della contestata “mancata piena comprensibilità degli obiettivi” del disegno di legge delega. Tanto che, nel documento prodotto dalla Commissione Salute – coordinata dall’assessore alla Sanità dell’Emilia-Romagna, Massimo Fabi – viene avanzata la richiesta esplicita di un cambio di passo, aprendo a un confronto reale e concreto tra Stato e Regioni.

Tra le questioni da rivedere, secondo gli enti territoriali, figurano quella del personale e l’integrazione ospedale-territorio, che a loro avviso rischia di rimanere un mero enunciato, senza traduzione pratica. La dura presa di posizione contenuta nel parere riguarda anche “il ruolo delle Regioni come soggetti titolari della programmazione sanitaria” e la necessità di evitare processi di centralizzazione che – sempre secondo gli assessori regionali alla Sanità – rischierebbero di indebolire i sistemi territoriali.

Risorse e tempi

Altro punto critico evidenziato è quello delle risorse: “La clausola di invarianza finanziaria – prevista nel testo fortemente voluto dal ministro della Salute, Orazio Schillaci – rischia di rendere l’architettura normativa priva delle leve operative necessarie”.

Una serie di criticità, insieme a un metodo contestato, ha portato le Regioni, all’unanimità, ad alzare il livello dello scontro con il potere centrale e a richiedere con decisione “la sospensione dell’iter procedurale in corso”.

I prossimi giorni diranno se le istanze degli enti territoriali troveranno risposta o se, al contrario, sulla riforma della sanità si consumerà un braccio di ferro dalle conseguenze ancora tutte da scoprire. Un fatto appare certo: in entrambi i casi, i tempi sono destinati ad allungarsi.