L'Immunologia di Novara centro di riferimento regionale

La struttura di Immunologia dell'Azienda ospedaliero-universitaria Maggiore della Carità di Novara è stata recentemente riconosciuta dalla Regione Piemonte come Centro di alta specializzazione di riferimento regionale. La struttura, afferente alla Scdu Medicina Interna 1 diretta da Mario Pirisi, opera in coordinazione con il Centro per le malattie autoimmuni e allergiche (Caad) dell'Università del Piemonte Orientale, e rafforza il legame tra assistenza e ricerca scientifica. Il riconoscimento regionale premia la capacità ddi lavorare in rete con tutte le strutture spoke del Piemonte Orientale e rappresenta anche un passaggio nel rafforzamento ulteriore del ruolo della ricerca nella cura dei pazienti. Accanto all'attività assistenziale infatti la ricerca rappresenta un elemento centrale e dinamico. In questo ambito, la struttura di Immunologia è attivamente coinvolta in progetti internazionali dedicati alla medicina di precisione, in particolare nel trattamento dell'artrite reumatoide. Tra questi, rientrano gli studi promossi nell'ambito del progetto europeo 3Tr, il più grande progetto di ricerca immunologica mai finanziato in Europa, coinvolgendo 69 organizzazioni tra accademie, pmi e aziende farmaceutiche, che riunisce diversi centri di ricerca con l'obiettivo di sviluppare approcci sempre più personalizzati nel trattamento di varie malattie autoimmuni tra cui l'artrite reumatoide. L'Università del Piemonte Orientale partecipa a questo consorzio europeo con responsabilità locale dei progetti affidata a Pier Paolo Sainaghi, responsabile della struttura di Reumatologia afferente alla Medicina Interna 1.