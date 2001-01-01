Elkann, 2025 difficile ma forte resilienza Stellantis, gettate basi per ripresa

"Nonostante le difficoltà di un anno di transizione, Stellantis ha dimostrato una forte resilienza nel 2025 e ha gettato le basi per la sua ripresa. Mentre ci avviamo verso il 2026, lo facciamo con umiltà riguardo alle sfide future e con rinnovata fiducia nella nostra capacità di affrontarle". Lo ha detto il presidente di Stellantis, John Elkann, aprendo l'assemblea degli azionisti ad Amsterdam. "Guardiamo con interesse al 21 maggio, quando Antonio e il suo team dirigenziale presenteranno la prossima fase della nostra strategia. Stellantis entra in questo periodo con maggiore concentrazione e determinazione" ha sottolineato Elkann. "Nella prima metà del 2025 - ha ricordato Elkann - ho ricoperto la carica di amministratore delegato ad interim di Stellantis. In tale ruolo, ho lavorato a stretto contatto con i team di tutta l'azienda, a ritmi serrati. Questa esperienza ha rafforzato la necessità di concentrarci maggiormente su ciò che conta di più: i nostri clienti. Durante quel periodo, Stellantis ha affrontato sfide strategiche e operative, muovendosi in un contesto esterno complesso, caratterizzato da dazi doganali, incertezza normativa, concorrenza sempre più agguerrita e crescente instabilità geopolitica". Elkann ha detto che l'azienda si è mossa "rapidamente per semplificare l'organizzazione, ristabilire i contatti con i clienti e le comunità in cui opera e iniziare a riposizionarsi per una crescita sostenibile e redditizia. Un passo fondamentale in questo percorso - ha sottolineato - è stato garantire continuità e chiarezza nella leadership. Il consiglio di amministrazione ha agito con unità e determinazione. Nel maggio 2025, abbiamo scelto all'unanimità Antonio Filosa come nuovo amministratore delegato di Stellantis, riconoscendo la sua vasta esperienza nel settore automobilistico e la sua profonda conoscenza dell'azienda, delle sue persone e delle sue attività".