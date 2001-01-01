Askatasuna: Ravello (FdI): Avs e M5s contro riconoscimento a poliziotti feriti

"Anche oggi Avs e Cinquestelle hanno scelto di stare dalla parte sbagliata: certa politica continua a legittimare la violenza antagonista, non si smentiscono mai". Così il vicecapogruppo FdI Regione, Roberto Ravello, sul mancato voto di Avs e M5s sull'ordine del giorno del consigliere Sergio Bartoli (Lista Cirio) per "la consegna di un riconoscimento ai poliziotti presi a martellate e feriti durante gli scontri dello scorso 31 gennaio contro lo sgombero di Askatasuna". "Non parliamo - dice Ravello - di un atto divisivo o ideologico, ma di un gesto minimo, doveroso, di rispetto verso uomini che in uniforme sono stati aggrediti mentre svolgevano il proprio lavoro a tutela della sicurezza pubblica. Eppure anche di fronte a fatti così gravi, qualcuno ha preferito rifugiarsi nell'ambiguità". "Sul caso Askatasuna - afferma - continua a emergere una linea indulgente, che tende a minimizzare, a contestualizzare, a giustificare. È la stessa impostazione che da anni accompagna il racconto del mondo antagonista, dove le responsabilità si diluiscono e le violenze diventano quasi inevitabili conseguenze di un contesto. Ma non esiste alcuna giustificazione possibile per chi colpisce le Forze dell'Ordine. Chi difende l'ordine pubblico merita rispetto, sempre. E chi viene aggredito mentre serve lo Stato non può diventare terreno di ambiguità politica".