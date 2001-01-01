PALAZZO LASCARIS

"Cirio dove sei?" Opposizioni all'attacco sul rimpasto

Dopo tre settimane il Consiglio Regionale torna a riunirsi, ma il governatore non è in aula a spiegare il riassetto della giunta, dopo le dimissioni di Chiorino e le deleghe ereditate da Marrone e Cameroni. Rossi (Pd) attacca: "Così nemmeno in una bocciofila"

Il Consiglio regionale del Piemonte torna a riunirsi e dopo tre settimane, e il confronto politico a Palazzo Lascaris riparte esattamente dal punto in cui si era interrotto: dalle dimissioni di Elena Chiorino, che hanno modificato la composizione della giunta guidata da Alberto Cirio e alterato gli equilibri interni a Fratelli d’Italia, divisa tra le sue varie componenti.

Chiorino, fino a poche settimane fa vicepresidente e assessore con le deleghe pesanti a Lavoro, Istruzione e Partecipate, ha pagato il suo coinvolgimento nell’“affaire Bisteccheria”, vicenda dai contorni oscuri che ha come protagonista il suo capo politico Andrea Delmastro, costretto a sua volta a dimettersi da sottosegretario alla Giustizia. Un terremoto politico che ha demolito il “clan biellese” di FdI e imposto un rapido riassetto dell’esecutivo regionale, ma che non sembra ancora concluso. Intanto l’ex vicepresidente, tornata consigliera semplice, continua a non farsi vedere in aula.

Valzer della Fiamma

La caduta di Chiorino ha portato all’ingresso in giunta della consigliera novarese Daniela Cameroni, a cui sono state affidate le deleghe all’Istruzione e alla Formazione, mentre la delega al Lavoro è stata dirottata sull’assessore al Welfare Maurizio Marrone, che ha ereditato anche la vicepresidenza. Un valzer di poltrone tutto interno a FdI, azionista di maggioranza della giunta Cirio, ma che il governatore non ha ritenuto meritevole di una comunicazione diretta ai consiglieri, affidando al presidente del Consiglio Regionale Davide Nicco il compito di esporre il nuovo assetto della giunta. Una scelta che ha suscitato la reazione dei gruppi di opposizione, che continuano a denunciare la mancanza di confronto.

Assenza ingiustificata

Il governatore, infatti, proprio come Chiorino non era presente in aula, e la sua assenza è diventata il vero detonatore dello scontro politico. Domenico Rossi, consigliere e segretario regionale del Partito Democratico, ha attaccato duramente Cirio, parlando di “scarso senso delle istituzioni” e accusandolo di sottrarsi sistematicamente al confronto. “Dal Piemonte è partita una slavina che ha colpito anche il governo nazionale”, ha dichiarato, aggiungendo con tono polemico che “nemmeno in una bocciofila si può accettare una situazione di questo tipo”.

Sempre dai banchi dei dem, la capogruppo Gianna Pentenero ha espresso “tristezza per come viene trattata quest’aula”, sottolineando la scarsa considerazione istituzionale dimostrata dalla giunta, mentre Alice Ravinale, per Alleanza Verdi-Sinistra, ha parlato di un vero e proprio “cambio di Dna della giunta”, denunciando la creazione di un “super assessorato” e mettendo in discussione la coerenza politica di un esecutivo che, a suo dire, concentra potere in figure lontane dai valori dichiarati dal presidente: “Mi sono stufata di sentire Cirio parlare del nonno partigiano e poi dare pesantissime deleghe a Marrone, che è l’anima più nera della Giunta”.

Anche Vittoria Nallo di Italia Viva ha insistito sull’assenza di Cirio, definendo grave il fatto che, a fronte di quello che ha definito “il grande scandalo all’interno della giunta”, l’esecutivo si presenti in aula con la sola presenza dell’assessore Gian Luca Vignale. Un’immagine che, secondo le opposizioni, restituisce l’idea di una giunta in difficoltà e di un presidente in imbarazzo, stretto tra le pressioni politiche della maggioranza e la necessità di dare spiegazioni pubbliche.

Assessora depotenziata

Sarah Disabato, capogruppo del Movimento 5 Stelle, ha invece chiesto spiegazioni sulla scelta di non assegnare a Cameroni tutte le deleghe precedentemente in mano a Chiorino, parlando senza mezzi termini di “assessora sfiduciata in partenza”, sostenendo che la mancata assegnazione della delega al Lavoro rappresenti un fatto politico che il presidente dovrebbe chiarire pubblicamente:“Perché a Cameroni è stato dato un assessorato depotenziato? Non la ritenete in grado di sostituire Chiorino? Un chiarimento in Consiglio è necessario”, ha dichiarato in aula la consigliera pentastellata.

Il ritorno di Sacchetto

Nel frattempo, sul piano istituzionale, il rimpasto ha prodotto effetti immediati anche nella composizione dell’aula: con l’ingresso di Cameroni in giunta, il cuneese Claudio Sacchetto è tornato tra i banchi del Consiglio, mentre la sedia della Chiorino è rimasta vuota.

Anziché archiviarsi con il rimpasto, l’affaire Bisteccheria continua a rappresentare un punto di frizione profondo, che mette in discussione non solo le scelte della giunta, ma anche gli equilibri interni alla maggioranza e il ruolo stesso del presidente, accusato di non aver alcuna voce in capitolo nelle scelte riguardanti la sua giunta, appaltate ai vertici nazionali di Fratelli d’Italia.