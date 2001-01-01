LE REGOLE DEL GIOCO

Legge elettorale, italiani divisi (come i partiti)

Secondo un sondaggio Swg il 34% è per il proporzionale, il 22% opta per un maggioritario a doppio turno, ma il 22% non sa. Il 76% vuole una soglia di sbarramento, il 56% l'indicazione del premier e il 54% le preferenze. Sul premio di maggioranza: 42% favorevole, 38% contrario

C’è un dato che più di tutti spiega perché il Parlamento si appresta, per la quinta volta dal 1993, a riscrivere la legge elettorale: gli italiani non sono soddisfatti delle regole attuali, ma non hanno la minima idea di quali dovrebbero sostituirle.

Il sondaggio Swg i è, in questo senso, una fotografia brutale. Alla domanda su quale sistema introdurre, il 34% opta per il proporzionale, il 22% per il maggioritario, un altro 22% per il doppio turno e il restante 22% non sa cosa rispondere. Un pareggio perfetto, che è già di per sé un messaggio politico: non esiste un modello condiviso.

Eppure, solo quattro anni fa, nel 2022, il 20% degli italiani avrebbe tenuto l’attuale legge. Quel dato oggi scompare sotto il peso dell’insoddisfazione. Non è cambiata la soluzione, è cambiato il problema: la paura dell’ingovernabilità. Ed è esattamente su questa paura che la maggioranza costruisce lo Stabilicum.

Dal premierato al piano B

Il progetto è chiaro: archiviare il Rosatellum e sostituirlo con un proporzionale corretto da un premio di maggioranza. Un sistema che assegna 70 seggi alla Camera e 35 al Senato alla coalizione sopra il 40%, con un tetto intorno al 57% dei seggi.

Per il centrodestra non è solo una scelta politica è, per certi versi, una ritirata strategica. Dopo il referendum di marzo, il premierato è finito su un binario morto. Troppi dubbi tecnici, troppa incertezza politica, soprattutto il rischio concreto di un secondo referendum che potrebbe trasformarsi in un boomerang capace di travolgere l’intera legislatura. A quel punto resta solo la vecchia strada italiana: cambiare la legge elettorale per ottenere quella stabilità che la Costituzione non garantisce.

E qui entra il terzo fattore, quello che a Palazzo tutti temono: il pareggio. Il Rosatellum ha funzionato nel 2022 solo per una combinazione irripetibile – centrodestra unito, centrosinistra diviso, crollo del M5s e dominio interno di Fratelli d’Italia. Se anche uno solo di questi fattori venisse meno, il rischio di un nuovo 2018 sarebbe concreto. Lo Stabilicum nasce per evitare questo scenario. Ma il sondaggio dice che il Paese non è affatto pronto a seguirlo.

Paese insoddisfatto, ma senza bussola

Il primo dato è netto: gli italiani non sono soddisfatti dell’attuale legge elettorale. Ma da qui in poi tutto si complica. Alla domanda su quale sistema preferire, il Paese si divide in quattro blocchi quasi equivalenti: il 34% opta per un proporzionale puro, mentre il 22% sceglierebbe un maggioritario e un altro 22% il doppio turno; un ulteriore 22% non sa. Eppure, accanto a questa indecisione, emergono desideri molto chiari. Il 76% è favorevole a una soglia di sbarramento, il 56% vuole che venga indicato il candidato premier prima del voto, il 54% chiede il ritorno delle preferenze.

Tre richieste che, messe insieme, raccontano una contraddizione profonda: gli italiani vogliono più rappresentanza, ma anche più governabilità. Vogliono scegliere i candidati, ma anche sapere chi governerà. Vogliono pluralismo, ma temono la frammentazione.

Nodo coalizioni

Il dato più politico del sondaggio riguarda le coalizioni. Il 44% degli elettori preferisce un sistema che costringa i partiti ad allearsi prima del voto, mentre il 39% preferisce lasciare libertà e costruire le maggioranze dopo. Ma la vera spaccatura è per blocchi politici. Gli elettori di Lega (69%), Forza Italia (60%) e Partito Democratico (54%) vogliono coalizioni pre-elettorali. Al contrario, quelli di Fratelli d’Italia (49%) e del Movimento 5 Stelle (57%) preferiscono accordi post-voto. Non è un dettaglio: chi è più forte (come FdI oggi) tende a preferire libertà di manovra dopo il voto; chi teme di restare isolato spinge per alleanze prima delle urne. Lo Stabilicum forza le coalizioni e impone l’indicazione del premier.

Preferenze e premio

Il meccanismo centrale è il premio di governabilità: 70 seggi alla Camera e 35 al Senato per chi supera il 40%, con un tetto massimo intorno al 57% dei seggi. È qui che si gioca la partita più delicata, e il sondaggio lo conferma. Il 42% degli italiani considera accettabile un sistema che assegni un premio per garantire stabilità, ma il 38% lo giudica inaccettabile. Tra gli elettori di maggioranza il consenso sale al 68%, mentre tra quelli di opposizione il rifiuto arriva al 58%. Una divisione quasi perfetta, che riflette la natura intrinsecamente politica della misura.

Altro nodo è quello delle preferenze. Il sondaggio dice chiaramente che la maggioranza degli italiani le vuole. Ma il testo dello Stabilicum, almeno nella versione iniziale, le esclude, mantenendo liste bloccate. È uno dei punti su cui la maggioranza promette apertura. Ma la sensazione, anche tra le opposizioni, è che il margine reale di modifica sia limitato. Non è solo una questione tecnica. Le preferenze spostano potere dai vertici ai territori, e al netto delle dichiarazioni di apertura, pochi credono che verranno davvero reintrodotte.