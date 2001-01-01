Pd e Avs, si crei Osservatorio manifatturieo chiesto dai sindacati

Le capogruppo regionali Pd, Gianna Pentenero, e Avs, Alice Ravinale, chiedono che "si istituisca con urgenza l'Osservatorio sull'industria manifatturiera richiesto dai sindacati". "Il presidente Cirio - ricordano le due esponenti dell'opposizione - aveva promesso il 30 gennaio scorso ai sindacati metalmeccanici, nel lancio della iniziativa unitaria 'Innamorati di Torino', l'avvio di un Osservatorio permanente sull'industria manifatturiera e in particolare sul settore automotive, composto da istituzioni e parti sociali, che permettesse di evitare di rincorrere le singole crisi e di avviare un lavoro strutturale per dare risposte e orizzonti di politica industriale e occupazionale alla nostra Regione. Da allora nulla è successo, mentre le crisi e le cessioni senza garanzie si susseguono, basti pensare alla vendita al fondo tedesco Mutares della Magna Lighting, che impiega oltre 300 addetti negli stabilimenti di Moncalieri e Rivoli". "Con i question time di oggi - sottolineano - abbiamo chiesto se e come Cirio intenda mantenere la promessa fatta alle organizzazioni sindacali e con ciò a lavoratori e lavoratrici. Alla nostra richiesta di attivare l'Osservatorio, la giunta ha risposto che 'nelle prossime settimane' verrà convocato un incontro congiunto dai tre assessori che si occupano di lavoro, formazione e sviluppo industriale. Quello che intendevamo noi era dare il via a uno strumento permanente che attuasse un'azione continua per frenare il depauperamento del tessuto produttivo piemontese, non un luogo che si sostituisca ai tavoli di crisi".