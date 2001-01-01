Neoassessora Cameroni in aula: "Coccolare rapporto con il Consiglio"

La neoassessora regionale Daniela Cameroni è intervenuta nel pomeriggio in Consiglio regionale per rispondere a un question time inerente i finanziamenti per la formazione (che rientra tra le sue deleghe) delle persone detenute. E' stato il suo debutto come componente della giunta nell'aula di Palazzo Lascaris, dove prima della nomina nell'esecutivo Cirio ricopriva l'incarico di consigliera regionale. "Mi andava di non far passare l'occasione per tornare qua in Consiglio, perché a mio avviso il rapporto con il Consiglio va coccolato e conservato", ha spiegato fuori dall'aula. "In questo momento - ha risposto ai cronisti - non riesco a darvi una risposta sulle prime sfide, perché sto mettendo in ordine, per quanto mi arrivano dagli uffici, le priorità". Il tutto è rimandato a "una volta che sarà completato il panorama", e "chiaramente sempre confrontandomi con i colleghi consiglieri tutti".