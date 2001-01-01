SANITÀ

Medici in lista d'attesa per il 118.

Ci sono ma nessuno li assume

Graduatoria con oltre 40 professionisti pronta da tempo. Aspettano di essere chiamati. Alla Città della Salute ne servono 49, però tutto resta fermo. Il nodo (o l'alibi) dei tetti di spesa. Intanto il Piemonte spende il doppio per coprire i turni pagando prestazioni a ore

Una quarantina di medici in attesa di rispondere alla chiamata. Non quella dei pazienti che si rivolgono all’Emergenza 118, o perlomeno non ancora. Prima, quei professionisti devono essere contattati dalla Città della Salute di Torino, così come dalle altre tre aziende ospedaliere (Cuneo, Alessandria e Novara) che gestiscono altrettante centrali.

Un’iniezione di camici bianchi, tra specialisti e specializzandi in medicina di emergenza-urgenza, che non colmerà del tutto la carenza di un servizio capillare su tutto il territorio regionale, ma che dovrebbe comunque ridurre in maniera significativa il ricorso, sempre più diffuso e oneroso, alle prestazioni aggiuntive così come al personale esterno.

Per dare un’idea del problema basta ricordare come proprio la Città della Salute, non più tardi dello scorso 25 marzo, abbia segnalato alla Regione Piemonte una carenza di 49 medici per il 118. Un mese prima, per conto di Azienda Sanitaria Zero, la stessa azienda di corso Bramante aveva indetto un concorso la cui graduatoria, ad oggi, non è però ancora stata utilizzata. Si tratta di professionisti già contattati che, pur avendo dato la loro disponibilità, non sono ancora stati chiamati per firmare il contratto di assunzione.

Spese raddoppiate

Nel frattempo, con i professionisti in attesa di entrare in pianta stabile, si continua a coprire queste carenze spendendo praticamente il doppio rispetto a uno stipendio corrisposto a un medico dipendente. Invece di circa 6 mila euro lordi, per le stesse ore coperte se ne spendono 12 mila.

Una situazione che ha dell’incredibile, visto che, una volta tanto, non sono i professionisti a mancare, bensì è la procedura a rimanere incomprensibilmente ferma.

Una spiegazione sembra potersi trovare, anche in questo caso, in quei paradossali meccanismi che da un lato impongono il rispetto dei tetti di spesa sul personale, mentre dall’altro aprono copiosamente i rubinetti del denaro pubblico semplicemente cambiando la classificazione della spesa.

Storia già vista con i gettonisti, i cui pagamenti non finiscono nel capitolo di spesa relativo al personale, ma in quello dei beni e servizi.

Nessuna chiamata

Anche in questo caso, a quanto risulta, nessuno dei medici vincitori del concorso e pronti a prendere servizio sarebbe stato assunto dalla Città della Salute, così come dalle altre tre aziende, proprio a causa del tetto di spesa sul personale, con il risultato di far uscire molti più soldi dalle casse della sanità piemontese, sia pure sotto altra voce.

Non solo. È fin troppo evidente che l’assunzione a tempo indeterminato di quei medici (e magari di altri in futuro) ridurrebbe quel bacino di guadagno ulteriore per i professionisti che oggi coprono, con i costi di cui si è detto, turni e servizi altrimenti scoperti.

Un’inerzia che, più si prolunga, più fa crescere un ulteriore esborso evitabile, senza contare che un servizio vitale — nel vero senso della parola — come l’Emergenza 118 dovrebbe avere, più di ogni altro, un organico stabile e completo. Invece, anche quando c’è la possibilità di andare verso quell’obiettivo, la macchina si inceppa, con la motivazione – più o meno accettabile – dei tetti di spesa o di altre ragioni non meno discutibili.

Cambio di rotta

Una falla nel sistema sanitario piemontese che certo è di oggi, ma si trascina ormai da tempo, a dispetto dei tanti proclami e programmi, smentiti nei fatti da una gestione evidentemente non svolta al meglio da Azienda Sanitaria Zero, cui è stata affidata la regia del servizio 118, pur lasciando ancora il personale in capo alle quattro aziende ospedaliere.

Da poco è passato il timone da Adriano Leli al nuovo direttore Massimo D’Angelo: la navigazione della “Super Asl” non procede certo in acque calme e un cambio di rotta appare più che necessario. Un segnale in tal senso potrebbe proprio arrivare su questa vicenda se, come risulta allo Spiffero, proprio in Azienda Zero fosse in corso una verifica delle necessità di medici per ognuna delle quattro aziende sede di centrale, con la conseguente indicazione chiara ai loro vertici di provvedere subito alle assunzioni, superando l’ostacolo – reale o meno – dei tetti di spesa.

Una risposta che, ovviamente, dovrà arrivare in breve tempo. Già ne è passato troppo, con quella lista di medici in attesa.