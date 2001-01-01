RETROSCENA

Costa capogruppo e le tre C allargano il potere

Con l'elezione del parlamentare monregalese alla guida dei deputati di Forza Italia, si ricompone la triade della Granda: con Cirio e Crosetto, il sistema Cuneo estende il suo raggio d'azione. Nei piani anche la successione al 43° piano del grattacielo

La prima cosa che impari, da quelle parti, è che le strade dritte non portano mai davvero lontano. Tagliano campi, costeggiano capannoni, attraversano paesi che sembrano identici e invece no, cambiano tutto in pochi chilometri: relazioni, equilibri, perfino le fedeltà.

È una geografia scabra, più mentale che fisica, la provincia cuneese. Non si concede facilmente, non si racconta al primo sguardo. Va capita per sottrazione, per dettagli minimi: un cognome che ritorna, una stretta di mano che vale più di tante elucubrazioni, una promessa mai pronunciata che però tutti sanno di aver fatto. È lì che si forma un certo modo di stare al mondo, e dunque anche in politica. Un modo che rifugge gli strappi, diffida delle parole definitive, preferisce lavorare ai margini, limare, aspettare. Lavora di fino, aspetta. E quando serve, colpisce.

La trimurti

È da quella grammatica silenziosa che vengono Enrico Costa, Alberto Cirio e Guido Crosetto. Tre storie diverse solo in apparenza, che nel tempo hanno imparato a riconoscersi, a sfiorarsi senza esporsi, a separarsi senza rompersi. E così, quando ieri a Roma Costa è stato eletto alla guida del gruppo di Forza Italia alla Camera, più che una nomina è stata sancita una ricomposizione. Come se un disegno rimasto a lungo sotto traccia fosse tornato visibile.

La chiamano, con un mezzo sorriso, la trimurti della C. Non è una corrente, non è un’alleanza formalizzata. È qualcosa di più sfuggente e per questo più solido. C come i loro cognomi. Ma anche come quelle tre C che Aurelio De Laurentiis dice piacciano ai napoletani “e non solo”: cuore, cazzimma e c… (gli attributi, insomma). Su cuore e zebedei sorvoliamo, quanto al cinismo ce n’è da vendere.

La Granda, i “barotti” e le patate per tartufo

Hanno tutti e tre lo stesso accento, lo stesso retroterra, la stessa geografia sentimentale. Ma attenzione: non è la Cuneo dei portici e della provincia pettinata. È la Granda profonda, quella che sta un passo più in là. Mondovì per Costa. Marene per Crosetto. Alba per Cirio. Non capoluogo, ma provincia vera. Terra che ti entra sotto le unghie e non ti molla più. Sanno di radici, di strapaese, di cultura contadina. Crosetto quella roba lì l’ha messa pure in copertina, Storie di un ragazzo di provincia. Costa e Cirio la rivendicano con orgoglio, quasi fosse una patente di autenticità. E ai loro occhi lo è. Ma solo fino a un certo punto.

Perché sotto quella scorza c’è altro. C’è una antropologia che a Torino, con un misto di snobismo e timore, chiamavano “barotta”. Non proprio un complimento. Ma nemmeno un insulto. Era un modo per dire: attenzione, questi hanno scarpe grosse e cervello fino. Quelli che non fanno rumore, ma arrivano. Che incassano, ma ricordano. Che, se serve, sanno anche rifilarti patate per tartufo, e farti pure dire grazie.

Il (super)partito

A guardarli da lontano – da Roma soprattutto – sembrano muoversi su piani diversi. Sigle differenti, percorsi che li hanno portati anche lontano, perfino scelte che a tratti hanno dato l’impressione di dividerli. Ma è un’illusione ottica. Perché appena si scende di quota, quelle traiettorie tornano a incrociarsi. Non coincidono mai del tutto, non è quello il punto. Si riconoscono. È lì che prende forma quello che si chiama Modello Cuneo. Più che un modello, un sistema. Anche, e forse prima di tutto, un sistema di potere.

Un “super partito” che trascende e travalica gli schieramenti, capace di essere trasversale persino all’interno dello stesso centrodestra. Non ha tessere, non ha organismi, non ha bisogno di dichiararsi. Funziona lo stesso. Dentro c’è poca o nulla ideologia, molto pragmatismo. Sono ecumenici quanto basta, sanno farsi concavi e convessi. Possono essere liberali – e almeno Costa lo è davvero – e, se serve, persino comunisti, ma in fondo restano quello che sono sempre stati: democristiani nell’animo e nella condotta.

E questo significa una cosa sola: evitare rotture nette. Lasciare sempre una porta aperta, oscillare tra il detto e il non detto, essere diplomatici, adattabili. E soprattutto saper cogliere ogni occasione utile per allargare il proprio spazio di potere. La vecchia Dc funzionava così: si massacravano tra loro, ma non arrivavano mai ad ammazzarsi. Perché avevano capito che la forza era lì, nello stare insieme. Quel modo di fare – il compromesso che tiene insieme opposti, il dire e non dire, il negoziare mentre si finge di rinunciare – è esattamente quello che ritrovi nella grammatica delle tre C.

Compagni di banco, padrini e “fuitine”

Le loro carriere si sono intrecciate molto prima che diventassero quello che sono oggi. Costa e Cirio, per dire, sono stati compagni di banco – letteralmente – a Palazzo Lascaris tra il 2005 e il 2006. Un anno appena, ma sufficiente a creare quella familiarità che in politica vale più di cento accordi. L’attuale governatore, poi, porta con sé una storia che è già un manifesto: giovane vicesindaco di Alba, viene cacciato dalla Lega di Umberto Bossi perché osa stringere un’alleanza con Forza Italia. E chi guidava Forza Italia in quel passaggio? Crosetto. E Crosetto, del resto, non è solo un alleato politico: è il padrino di battesimo del primogenito di Cirio, Emanuele. Ci sono relazioni che non passano dai partiti. E infatti resistono a tutto.

Resistono anche quando sembrano separarsi. Il gigante di Marene lascia Arcore e segue Giorgia Meloni. Costa fa le sue “fuitine”: prima con Angelino Alfano, poi con Carlo Calenda. Sembrano rotture. Non lo sono. In realtà sono traiettorie che restano dentro lo stesso perimetro. Il filo resta.

Raddoppia, anzi triplica

Oggi quel filo si è riannodato. Il “trio Lescano” della Granda è in gran spolvero. E non per caso. Lo si è visto alle regionali piemontesi, quando Costa ha portato con sé un pezzo di Azione a sostenere Cirio. Un’operazione da manuale cuneese. E lo si vedrà ancora meglio alle prossime comunali di Cuneo. Qui entra in scena una “C di complemento”: Luca Robaldo. Uno cresciuto tra Costa e Cirio, prima al ministero e poi in Regione, oggi sindaco di Mondovì e presidente della Provincia. Adesso, con il suo “Patto civico”, sta cucinando il boccone: un grande rassemblement capace di sfidare il centrosinistra mettendo insieme pezzi diversi, anche distanti. È il Sistema Cuneo nella sua forma più pura.

Chi pensa che sia solo una partita locale, sbaglia di grosso. Le tre C ragionano su tempi più lunghi, molto più lunghi: le comunali sono solo una tappa e le politiche del 2027 un passaggio obbligato. La partita vera è quella si gioca sul 43esimo piano del Grattacielo Piemonte, ovvero la successione di Cirio. Lì si vedrà davvero quanto pesa questo sistema. Perché se c’è una cosa che questi tre hanno imparato – tra cascine, sagre di paese, pro loco, consigli comunali e giochi di partito – è che il potere non si prende d’assalto. Si costruisce. Si allunga, si allunga, si conserva. Sempre lasciando una porta aperta, sempre pronti a dire una cosa e il suo contrario, senza mai smentirsi davvero, con un passo indietro pronto a diventare due avanti. Sempre, in fondo, fedeli a quella formula forse un po’ triviale ma terribilmente efficace: cuore, cazzimma e c…