Google, 2 milioni dollari per formazione IA di 13mila universitari

Google annuncia l'iniziativa AI Works for Italy un investimento di 2 milioni di dollari per formare 13.000 studenti universitari prossimi all'ingresso nel mondo del lavoro, e nuovi corsi dedicati ai lavoratori che desiderano integrare l'intelligenza artificiale nella propria quotidianità lavorativa. "Per trasformare l'immenso potenziale dell'Italia in crescita concreta dobbiamo puntare sulla sua risorsa più importante: le persone. Con AI Works for Italy vogliamo fare in modo che i lavoratori di oggi e quelli di domani abbiano accesso alla formazione e agli strumenti necessari per rendere l'IA un motore di opportunità per l'intero Paese", afferma Melissa Ferretti Peretti, VP e Country Manager Google Italy. La cifra di 2 milioni di dollari destinata allle università del nostro paese è messaa disposizione da Google.org attraverso le no-profit Inco e Chance. Grazie a questo supporto, il programma NewFutures:AI sarà messo a disposizione "senza alcun costo" per gli atenei partecipanti. Le università di Roma Tre, Salerno e Sassari sono le prime ad inaugurare il programma. I nuovi programmi di studio sull'IA si rivolgeranno specificamente agli studenti indirizzati verso settori in cui la richiesta di queste competenze crescerà più rapidamente: Ict, amministrazione, logistica, marketing e finanza. Inco ha identificato queste aree incrociando i dati occupazionali di Ocse e Commissione Europea con interviste a oltre 1.500 datori di lavoro e giovani in cerca di occupazione. L'analisi - condotta tramite intelligenza artificiale di 31 milioni di annunci di lavoro 'entry level' negli Stati membri dell'Ue e nel Regno Unito - ha rivelato che il 24% richiede già competenze legate all'IA. Una tendenza confermata anche in Italia, dove il 21% dei quasi 1,4 milioni di annunci di lavoro esaminati menziona le competenze nell'intelligenza artificiale con un picco nei settori processi produttivi e logistica, seguiti da controllo di gestione e contabilità. Google annuncia, inoltre, il nuovo corso intensivo Google AI Professional pensato per incoraggiare i lavoratori italiani a utilizzare gli strumenti di intelligenza artificiale in modo efficace e d'impatto. Attraverso esercitazioni pratiche basate su scenari lavorativi reali, il corso permette di approfondire le potenzialità dell'IA nel lavoro quotidiano.