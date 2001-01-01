Tensioni nella notte a San Didero tra No Tav e forze dell'ordine

Tensioni nella notte in Val di Susa, nel Torinese, tra attivisti del movimento No Tav e forze dell'ordine a San Didero, nei pressi del cantiere dell'autoporto. Alcune decine di manifestanti hanno raggiunto le recinzioni dando il via alla tradizionale 'battitura': per allontanarli sono stati utilizzati idranti e lacrimogeni. La serata era stata organizzata a cinque anni dallo sgombero del presidio di San Didero e si era aperta con una cena ed è poi proseguita con una 'passeggiata intorno al cantiere'. Nelle settimane scorse si erano già registrati momenti di tensione anche al cantiere di Chiomonte.