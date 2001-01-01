Elkann agli azionisti, "il 2025 per Ferrari anno di importanti inizi"

"Il 2025 è stato un anno di solida esecuzione e di importanti nuovi inizi". Lo ha detto John Elkann aprendo l'assemblea degli azionisti Ferrari. "Ferrari, azienda unica nel suo genere - ha sottolineato Elkann - coniuga tradizione e innovazione, prestazioni ed emozione, disciplina e immaginazione. Questo equilibrio ha plasmato il nostro passato e continua a definire il nostro futuro attraverso le nostre tre anime. La prima è la competizione. È in gara che Ferrari si mette alla prova, impara e si spinge oltre. È il nostro Dna. La seconda anima sono le auto sportive. Qui portiamo su strada l'ingegneria, il design e la maestria artigianale che trasformano l'innovazione in un'emozione di guida senza pari. La terza è il lifestyle. Oggi Ferrari è più di una casa automobilistica. È un mondo di design e tecnologia, lusso ed esperienze che creano un legame profondo con la nostra community in tutto il mondo".