Contraffazione Made in Italy, a Torino nel 2025 sequestrati 5,5 milioni di prodotti

Sono oltre 5,5 milioni i prodotti sequestrati a Torino perché recavano una falsa indicazione di provenienza italiana. È quanto emerge dai dati 2025 resi noti dalla guardia di finanza nell'ambito delle attività di contrasto alla contraffazione e tutela del made in Italy. Si tratta secondo le Fiamme gialle uno risultato di maggior rilievo conseguiti dal Corpo nel 2025 nel contrasto alla criminalità organizzata. Nel capoluogo piemontese le indagini hanno riguardato accessori per auto e dispositivi di protezione individuale per moto e biciclette. Gli investigatori hanno ricostruito l'intera filiera illecita, dall'importazione allo stoccaggio fino alla distribuzione, individuando anche prodotti privi dei requisiti minimi di sicurezza. Sempre in Piemonte, ad Alessandria, è stato disarticolato un sodalizio criminale dedito alla commercializzazione di capi di abbigliamento e prodotti per l'infanzia contraffatti, venduti anche tramite marketplace e social network. Sono stati sequestrati oltre 2 milioni di articoli, tra abbigliamento, giocattoli e accessori, per un valore stimato superiore ai 2 milioni di euro. Denunciate 50 persone. A livello nazionale, nel 2025 la guardia di finanza ha eseguito 9.044 interventi contro la contraffazione, denunciando 4.066 soggetti e sequestrando oltre 81 milioni di prodotti falsi. A questi si aggiungono più di 30 milioni di articoli sequestrati nell'ambito della tutela del made in Italy.