Cybersecurity, a Torino in estate arrivano gli ispettori cibernetici

Questa estate a Torino arriveranno gli ispettori cibernetici, una nuova figura altamente qualificata per il contrasto ai crimini informatici. Ad annunciarlo è stata la dirigente del Centro operativo per la sicurezza cibernetica di Piemonte e Valle d'Aosta, Assunta Esposito, a margine del rinnovo del protocollo d'intesa tra polizia e Politecnico. "Le minacce cyber sono in continua evoluzione, quindi bisogna essere aggiornati sulle nuove tecniche, sulle nuove modalità di attacco e anche sui sistemi per impedire, diciamo così, che un attacco possa avere conseguenze ulteriori - ha spiegato Esposito -. Quindi la formazione è fondamentale. In questo quadro a giugno si concluderà il primo corso in Italia per ispettori cibernetici". "Questa nuova figura professionale arriverà nei nostri uffici di Torino questa estate e dovrà ausiliare proprio in questo delicato compito", ha aggiunto. Il Centro operativo sicurezza cibernetica della polizia postale di Piemonte e Valle d'Aosta è il presidio territoriale per la protezione delle infrastrutture critiche informatiche e rappresenta il punto di raccordo con il Centro nazionale anticrimine informatico, attivo anche a livello internazionale nella gestione degli eventi critici, grazie anche a una sala operativa disponibile 24 ore su 24.