Montaruli (Fdi): "Aggravante decreto sicurezza si applichi a violenti No Tav"

"Applicare agli aggressori No Tav delle forze dell'ordine, protagonisti delle violenze a San Didero, le norme sui decreti sicurezza volute dal Governo Meloni e già approvate dai due rami del parlamento. Tutte le istituzioni continuino a lavorare per la tutela degli agenti e di chi lavora in un cantiere propedeutico ad un'opera strategica che non ha nessuna speranza di essere fermata. A maggior ragione le azioni di stanotte rappresentano atti più volti a colpire lo Stato che l'opera in sé, una condotta inaccettabile che le Forze dell'ordine stanno contenendo con determinazione. A loro va la nostra incondizionata solidarietà". Così in una nota la vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, Augusta Montaruli.