Morto Luciano Mariano, presidente Fondazione Cassa di risparmio Alessandria

E' morto Luciano Mariano, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria. Secondo le prime informazioni a disposizione, si tratterebbe di un incidente domestico, per una caduta dalle scale. Nato a Tortona il 14 marzo 1953, laurea in Giurisprudenza all'Università di Pavia, di professione notaio, Mariano ha avuto esperienze professionali in diverse realtà del territorio. E' stato nominato presidente della Fondazione CrA il 7 maggio 2019, dopo esserne stato vicepresidente e membro del Cda. Il 2 giugno del 2021 è stato nominato Commendatore della Repubblica italiana; il 6 ottobre dello stesso anno Accademico di merito dell'Accademia Bonifaciana.