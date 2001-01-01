Allerta valanghe in Piemonte

Massima prudenza per il rischio valanghe in Piemonte, dopo le abbondanti nevicate e il forte vento registrati nelle ultime ore. È questo l'invito da parte del servizio Meteomont, dell'Arma dei carabinieri in seno al Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari carabinieri. Sulle Alpi piemontesi, in particolare nei settori Pennino, Graie e Cozie, il grado di pericolo è salito a forte 4 sopra i 2.000-2.200 metri, dove si sono accumulati fino a 60 centimetri di neve fresca. In queste condizioni sono possibili distacchi anche con un debole sovraccarico, come il passaggio di un singolo escursionista, e non si escludono valanghe spontanee di grandi dimensioni, ricordando dall'Arma. Con un livello di rischio forte 4, viene sconsigliata ogni attività al di fuori delle piste battute e dei comprensori controllati. Al di sotto di queste quote, negli altri settori alpini piemontesi, il pericolo resta marcato 3, con neve umida e instabile su tutti i versanti. Il Meteomont invita inoltre a pianificare con attenzione itinerari e orari, evitando pendii ripidi e le ore più calde della giornata, e a dotarsi sempre del kit di autosoccorso (artva, pala e sonda), oltre a consultare il bollettino neve e valanghe prima di ogni escursione.