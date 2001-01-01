URNE VIRTUALI

Sorpasso del campo largo, Schlein supera Conte e Salis

L'ultimo sondaggio di Youtrend fotografa l'evoluzione dello scenario politico a quasi un mese dalla sconfitta referendaria: FdI resta primo partito ma il Pd guadagna un punto e si avvicina, con la segretaria in testa per la guida della coalizione. M5s stabile, la Lega recupera

Un solo punto di scarto, ma che potrebbe fare la differenza in vista delle prossime Politiche. L’ultimo sondaggio realizzato da Youtrend per Sky Tg24 fotografa il sorpasso del campo largo sul centrodestra: un dato che mostra plasticamente le conseguenze della sconfitta referendaria per la maggioranza guidata dalla premier Giorgia Meloni. La lunghissima luna di miele del suo governo sembra essere giunta definitivamente al capolinea, e sempre secondo lo stesso sondaggio a prendere il suo posto sarebbe Elly Schlein: la segretaria del Pd è in vantaggio su Giuseppe Conte in caso di primarie per la scelta del leader.

Il sondaggio

Secondo la rilevazione, la coalizione di centrosinistra composta da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi-Sinistra raggiunge il 43%, sfiorando il proprio massimo storico. Il blocco di governo — Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e Noi Moderati — si ferma invece al 42,1%. Un vantaggio minimo ma simbolicamente rilevante, perché ottenuto senza il contributo delle forze centriste, con Italia Viva e +Europa che hanno già mostrato apertamente l’intenzione di aderire al campo largo.

Nel dettaglio dei partiti, Fratelli d’Italia resta la prima forza politica con il 26,4%, pur registrando una lieve flessione del -0,4%. Il Partito Democratico cresce quasi di un punto e sale al 22,9%, accorciando il distacco a 3,5 punti e confermandosi in una fase di consolidamento. Il Movimento 5 Stelle rimane stabile al 14,1%, mentre nel centrodestra si segnala il calo di Forza Italia all’8% (due punti in meno rispetto alla precedente rilevazione) e la risalita della Lega, che guadagna più di un punto e risale al 6,6%.

Sul fronte opposto, Alleanza Verdi-Sinistra perde più di un punto e scende al 6%, mentre nell’area centrista si registrano piccoli movimenti: Azione e Italia Viva crescono di mezzo punto e salgono rispettivamente al 3,1 e al 2,5%, mentre +Europa arretra (-0,5%) e si attesta all’1,2. Futuro Nazionale, il nuovo partito del Generale Roberto Vannacci, entrerebbe in parlamento con il 4,1%. Resta alta, ma in calo, la quota di astenuti e indecisi, che scende al 37%.

Schlein avanti su Conte

Anche sul terreno della leadership della coalizione che oggi risulterebbe vincitrice emergono delle indicazioni piuttosto nette. In caso di primarie per la scelta del candidato premier del campo largo, Elly Schlein risulterebbe infatti in vantaggio sull'ex premier Giuseppe Conte, con la sindaca di Genova Silvia Salis, spinta fortemente da Matteo Renzi, in terza posizione.

Due gli scenari analizzati: nel primo, che considera solo gli elettori certi di partecipare, Schlein otterrebbe il 41% delle preferenze, contro il 26% di Conte e il 25% di Salis. Nel secondo, che amplia la platea ai probabili votanti, la segretaria del Pd resterebbe comunque in testa con il 36%, seguita proprio da Salis al 29%, mentre Conte si fermerebbe al 26%.

Un altro dato interessante riguarda la mobilitazione degli elettorati: tra i sostenitori del Pd, la partecipazione alle primarie sarebbe sensibilmente più alta rispetto a quella degli elettori del Movimento 5 Stelle. Questo squilibrio penalizzerebbe Conte, che pure mantiene un forte consenso interno (fino all’85% tra i suoi elettori), ma rischia di pagare in termini assoluti di voti.

Al contrario, Schlein beneficia di una base più motivata e ampia, capace di fare la differenza soprattutto negli scenari di affluenza medio-alta. Salis, dal canto suo, si dimostra particolarmente competitiva tra gli elettori di sinistra e intercetta consensi trasversali, emergendo come possibile ago della bilancia in caso di ballottaggio. Uno scenario del tutto in divenire quello fotografato dal sondaggio, ma fortemente indicativo del sentiment dell’elettorato, a un anno (o forse meno) dalle prossime elezioni.

Nota metodologica: sondaggio svolto con metodologia CAWI tra l'11 e il 13 aprile 2026 su un campione di 815 intervistati rappresentativi della popolazione maggiorenne residente in Italia, indagati per quote di genere ed età incrociate, stratificate per titolo di studio e ripartizione ISTAT di residenza. Il margine d'errore è del +/- 3,4% con un intervallo di confidenza del 95%.