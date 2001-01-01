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"Guerrieri" No Vax, per i pm è associazione a delinquere

Cinque condanne sono state chieste dalla procura di Torino per gli appartenenti a Vi-Vi, a cui viene attribuita l'ondata di scritte contro i vaccini Covid che comparvero tra il 2021 e il 2024 a Torino e provincia. Richieste pene tra 1 e 2 anni. Il capo sarebbe un 56 enne di Ivrea

Cinque condanne, con pene che arrivano fino a due anni di reclusione. Questa la richiesta avanzata dalla Procura di Torino nel processo con rito abbreviato a carico dei cosiddetti “guerrieri” No Vax, appartenenti al gruppo Vi-Vi, ritenuto responsabile di una lunga scia di scritte e atti vandalici comparsi tra il 2021 e il 2024 su muri di scuole, ospedali, sedi sindacali, banche e redazioni giornalistiche.

Al centro del procedimento, l’accusa di associazione per delinquere finalizzata all’imbrattamento, un’ipotesi che la pubblica accusa ritiene sostenuta da una struttura organizzata e stabile. Le pene richieste sono differenziate: una condanna a due anni, tre a un anno e quattro mesi e una a un anno e due mesi.

Organizzazione strutturata

Secondo gli inquirenti, il gruppo Vi-Vi non sarebbe stato un semplice aggregato spontaneo, ma una rete articolata con una precisa gerarchia interna. Nelle carte dell’indagine si parla di una vera e propria organizzazione “ramificata” su scala nazionale, con ruoli distinti: leader, amministratori incaricati del reclutamento, tutor per la formazione e infine i “guerrieri”, responsabili delle azioni materiali.

Un sistema che, sempre secondo l’accusa, trovava il proprio centro operativo su Telegram, attraverso una galassia di chat e canali utilizzati per coordinare le attività e diffondere propaganda.

Le indagini — che coinvolgono complessivamente una dozzina di persone — hanno ricostruito oltre venti episodi di imbrattamento nel Torinese, spesso firmati con la sigla “Vi-Vi”.

I volti dell’inchiesta

Tra gli indagati figurano anche presunti ruoli apicali: un uomo 56enne di Ivrea indicato come “capo” dell’articolazione locale e una donna di 62 anni residente a Castiglione Torinese considerata responsabile del reclutamento. Il gruppo, composto in prevalenza da adulti, avrebbe agito anche di notte, pianificando azioni dimostrative contro simboli istituzionali e sanitari.

Le scritte — spesso legate alla contestazione delle politiche vaccinali durante la pandemia — rappresentavano, per l’accusa, solo la manifestazione più visibile di una più ampia strategia di “controinformazione” e opposizione alle istituzioni.

Il Comune parte civile

Nel procedimento si è costituito parte civile anche il Comune di Torino, che ha quantificato in circa 25 mila euro i danni provocati dagli imbrattamenti. Una cifra che tiene conto sia delle spese di ripristino sia dell’impatto sul decoro urbano.

Di segno opposto la posizione della difesa. Uno dei legali degli imputati, l’avvocato Alessandro Dimauro, contesta in particolare la configurazione dell’associazione per delinquere, ritenuta “troppo aggressiva” rispetto al contesto storico in cui si sono sviluppati i fatti.

Secondo la difesa, le condotte vanno lette alla luce del clima globale generato dalla pandemia, caratterizzato da tensioni sociali e proteste diffuse contro le misure sanitarie.

Precedente chiave

Il procedimento torinese si inserisce in un filone più ampio di indagini legate ai movimenti No Vax nati durante l’emergenza Covid. In questo caso, però, la magistratura punta a dimostrare il salto di qualità da protesta a organizzazione strutturata, con una catena di comando e una strategia coordinata.

Sarà ora il giudice dell’udienza preliminare a stabilire se accogliere le richieste della procura. La decisione è attesa nelle prossime settimane e potrebbe segnare un precedente rilevante nel trattamento giudiziario dei movimenti di protesta nati negli anni della pandemia.