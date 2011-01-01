SANITÀ IN ROSSO

Città della Salute, i 7 milioni "cancellati" diventano un debito con la Regione

Il parere-bis del consulente Di Russo. Accolte le richieste del grattacielo di un riallineamento contabile. Le coperture per il Fondo Balduzzi devono tornare nelle casse regionali. Meno lontana la firma del direttore Sottile. L'esito degli advisor sui vecchi bilanci

I 7,3 milioni di euro del Fondo Balduzzi, cancellati dal bilancio 2024 della Città della Salute di Torino, ricompaiono ridotti a circa 5 e assumono le vesti di debito dell’azienda di corso Bramante nei confronti della Regione Piemonte.

Banalizzando, e in estrema sintesi, è questa la conclusione della vicenda che dovrebbe consentire di superare l’ostacolo principale – ma forse non l’unico – lungo il percorso verso la firma del direttore regionale della Sanità, Antonino Sottile, sul consuntivo sottoscritto lo scorso 4 novembre dal direttore generale Livio Tranchida.

Il secondo parere

In queste ore, proprio alla direzione regionale della Sanità, si sta esaminando il secondo parere richiesto da corso Bramante al commercialista Davide Di Russo, dopo il primo con cui era stata supportata la decisione di eliminare dal bilancio quella somma che l’azienda avrebbe dovuto, negli anni, incassare attraverso le ritenute sulla libera professione esercitata dai medici dipendenti.

Mancati introiti che la Regione aveva “coperto” con risorse proprie e che ora, essendo stati cancellati, legittimamente richiede indietro, sia pure tenendo conto della svalutazione di circa 2 milioni operata sul fondo negli anni scorsi.

In corso Bramante parlano di un “allineamento contabile tra gli effetti delle coperture disposte dalla Regione per le perdite dei bilanci 2022 e 2023 e l’annullamento del credito intervenuto nel bilancio 2024, a cui corrispondeva l’accantonamento di pari importo al Fondo Balduzzi”.

Ridotto il patrimonio

Il vertice della Città della Salute, sottolineando come venga “confermato il parere espresso in precedenza” da Di Russo, ammette che “la cancellazione del credito e del relativo accantonamento al Fondo Balduzzi nel bilancio 2024 ha rideterminato, di conseguenza, le perdite dei bilanci 2022 e 2023, disallineando i valori tra perdite e coperture”.

Tutto questo, però, riducendo solo (si fa per dire) il patrimonio netto dell’azienda, ovvero il suo valore, non modifica il saldo del bilancio 2024, chiuso con un passivo di poco più di 51 milioni.

Per questa ragione, la tesi sostenuta in corso Bramante è quella che riconduce a una delibera aggiuntiva, ma non alla riscrittura del consuntivo destinato all’avallo della Regione, passaggio necessario per il consolidato 2024 dei conti della sanità piemontese. Un avallo che, come si diceva, appare certamente meno lontano, ma senza ancora una data certa.

I vecchi bilanci

Tra le questioni ancora da chiarire completamente c’è quella relativa al lavoro degli advisor – ingaggiati all’epoca dall’allora commissario Thomas Schael – sui bilanci che vanno dal 2012 al 2022: gli stessi su cui si è dipanata l’inchiesta della Procura della Repubblica, approdata poi al processo che vede alla sbarra 16 tra ex direttori e dirigenti della Città della Salute.

Un procedimento chiamato a fare luce sulla gestione dei conti di circa un decennio, in particolare proprio in relazione all’attività in intramoenia e al Fondo Balduzzi.

Un lavoro, quello dei consulenti, da cui potrebbero emergere sorprese finanziariamente pesanti, forse ancor più rispetto ai 7,3 milioni mai incassati già finiti nei verbali dell’ulteriore inchiesta della magistratura, concentrata su fatti assai più recenti.

Lo stesso Di Russo era già stato ascoltato dai pubblici ministeri lo scorso 22 gennaio e, in quell’occasione, in merito al primo parere richiestogli per sostenere la cancellazione del Fondo Balduzzi, aveva spiegato che “loro – riferendosi ai vertici di corso Bramante – me lo avevano chiesto perché avevano l’urgenza di chiudere il bilancio 2024 e mi dissero che serviva il più presto possibile. Volevano chiuderlo nel tempo indicato e ho redatto il parere”.

La firma di Sottile

In effetti, sarebbero trascorsi pochissimi giorni tra il 22 ottobre, quando il professionista riceve l’incarico, e il 30 dello stesso mese, quando il parere è pronto sulla scrivania di Tranchida che, il 4 novembre, con la penna “fortunata” di Riboldi, sottoscrive il bilancio.

Una firma che, prima di lui, il manager tedesco si era rifiutato di apporre senza aver prima acquisito piena cognizione delle situazioni finanziarie relative agli anni precedenti. Anche per questo Schael sarebbe stato costretto a fare fagotto, non senza aver prima ingaggiato gli advisor da cui ora si attende il risultato del lavoro.

Per il vertice di corso Bramante, le eventuali sorprese che dovessero emergere dai bilanci degli anni presi in esame dovrebbero confluire nel bilancio 2025, che si prefigura quindi come un possibile tsunami finanziario.

Una tesi che non è chiaro fino a che punto sia condivisa dal vertice tecnico della Regione, dove non è escluso che si preferisca attendere l’esito degli advisor – previsto a breve – prima di sottoscrivere il consuntivo 2024, così da avere un quadro il più possibile completo. E per supportare quelle prescrizioni che, nero su bianco, precederanno la firma.