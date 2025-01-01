Carburanti: calo progressivo e costante dei prezzi

Prosegue la discesa dei prezzi di benzina e gasolio alla pompa. I dati di oggi - giovedì 16 aprile 2026 - dell'Osservatorio prezzi carburanti del ministero delle Imprese e del Made in Italy evidenziano una settimana di calo progressivo e costante dei prezzi medi. Lungo la rete stradale nazionale, il prezzo medio in modalità "self service" è pari a 1,773 euro al litro per la benzina e 2,134 euro al litro per il gasolio. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 1,807 euro al litro per la benzina e 2,169 euro al litro per il gasolio.