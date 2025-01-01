Pil, Renzi: a fine 2026 Italia Paese Ue con più alto debito

"Alla fine di quest’anno l’Italia diventerà il Paese europeo col debito pubblico più alto di tutti, superando anche la Grecia. Non bastava la pressione fiscale oltre il 43%, no! Giorgia Meloni è riuscita anche in questo capolavoro: siamo diventati i peggiori d’Europa per il debito pubblico. Un governo di fuffa e propaganda incapace di gestire la crisi economica, ecco che cosa è il governo Meloni". Lo scrive su X il leader di Iv e ispiratore di Casa riformista, Matteo Renzi.