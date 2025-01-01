Trento: cardinal Ravasi apre Festival dell'economia, chiude Orsini

Sarà il cardinale Gianfranco Ravasi, presidente emerito del Pontificio consiglio della cultura, ad aprire la 21esima edizione del Festival dell'economia di Trento, in programma dal 20 al 24 maggio con il titolo 'Dal mercato ai nuovi poteri. Le speranze dei giovani'. Sul palco del Teatro sociale, Ravasi sarà in dialogo con la caporedattrice di Sky, Tonia Cartolano. L'introduzione sarà affidata all'intervento con videomessaggio di Roberta Metsola, presidente del Parlamento europeo. Chiuderà il festival, organizzato dal Gruppo 24 Ore e Trentino Marketing, il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, intervistato da Fabio Tamburini, direttore del Sole 24 Ore. Confermata la presenza di numerosi relatori stranieri, che offriranno nuovi spunti di riflessione. Per la prima volta a Trento Yaser Faquih, chief economist e deputy minister per la ricerca economica e le intuizioni strategiche presso il ministero dell'Economia e della Pianificazione dell'Arabia Saudita, che interverrà sul futuro del sistema finanziario globale. Dalla Cina Zhiyi He, presidente del Global institute for the advancement of industry and technology dell'Università di Nankai, e Yang Yao, China Center for Economic Research, in dialogo con Giovanni Tria. Della resilienza di Pechino e di come la Cina sta pianificando il suo futuro parlerà invece Yang Wang, vice president Hong Kong University, insieme a Kerry Brown, King's College Londra, Alicia Herrero, chief economist Asia Pacific at Natixis corporate and investment banking, e Ivan Cardillo, presidente Istituto di diritto cinese. Grande attesa anche per l'incontro tra Bruna Szego, presidente dell'Autorità europea per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, con due professori della scuola del Partito comunista cinese, Xu Jie e Yang Zhen, su 'Multilateralismo alla prova del fuoco'.