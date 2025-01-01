Coni: Buonfiglio, Olimpiadi estive in Italia? Ben vengano più candidature

"L'Italia ha dimostrato che quando ci si mette insieme, nel rispetto dei ruoli, si può costruire qualcosa di vincente. Ecco perché mi sono augurato che l'esperienza di Milano Cortina non sia un sasso nello stagno, ma sia uno stimolo per pianificare meglio". Così il presidente del Coni Luciano Buonfiglio nel corso dell'evento 'Il Foglio a San Siro', a proposito di una possibile candidatura di Lombardia, Piemonte e Liguria per organizzare i Giochi Olimpici estivi. "Sostenuta da un piano economico che non lasci debiti, con la determinazione delle regioni e delle città, con un gruppo solido economicamente, coeso e con un supporto di diplomazia internazionale. Senza una squadra così composta faccio fatica ad immaginare il percorso, ma ben vengano più candidature perché vuol dire mettersi in gioco. Poi il Coni deciderà chi candidare", ha aggiunto.