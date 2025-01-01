Ex Ilva, Urso: Commissari ricorreranno al Tar contro ordinanza

"I commissari credo che abbiano intenzione di presentare ricorso al Tar e mi auguro che la magistratura dia loro ragione, così da evitare la chiusura dello stabilimento". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine di un evento alla Camera, commentando l'ordinanza del sindaco di Taranto, Piero Bitetti, che ordina la sospensione della centrale termoelettrica ex Ilva. "In tanti vogliono scongiurarla a cominciare dai lavoratori degli stabilimenti dell'ILVA a Taranto come nel nord, ma certamente anche quelli delle tante imprese dell'Indotto che lavorano con questo importante e significativo stabilimento siderurgico- Noi lavoriamo sempre positivamente per cercare di trovare le soluzioni e mi auguro che tutti facciano altrettanto perché la sfida è davvero molto difficile".