Mediolanum: assemblea soci approva bilancio 2025 e dividendo

L'Assemblea ordinaria degli azionisti del Gruppo Mediolanum ha approvato il bilancio 2025 e il dividendo. È stata approvata la relazione sulle politiche retributive di Gruppo e sono stati approvati i piani di remunerazione e incentivazione basati su strumenti finanziari. Via libera anche al Piano Lti (long term incentive) 2026–2028. "L’Assemblea ordinaria degli azionisti di Banca Mediolanum - si legge in una nota del Gruppo - riunitasi oggi in Basiglio (Milano), ha approvato il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2025 – portante un utile della società di 1,25 miliardi - e la distribuzione di un dividendo complessivo per azione d 1,25 di cui Euro 0,60 già distribuiti a titolo di acconto nel novembre 2025.L’importo a saldo di Euro 0,65 sarà pagabile a partire dal 22 aprile 2026 presso i propri intermediari, secondo le risultanze dei conti al termine della giornata contabile del 21 aprile 2026 (record date). Nel mercato di quotazione le azioni saranno negoziate ex dividendo a far data dal 20 aprile 2026 (cedola n. 20). L’utile netto del Gruppo è risultato essere pari a Euro 1,24 miliardi. L’Assemblea ha inoltre deliberato di utilizzare quota parte della riserva già costituita ai sensi dell’art. 26, comma 5-bis del DL 104/2023 convertito nella L.136/2023 per l’assolvimento del versamento del contributo straordinario di 18,5 milioni di euro – affrancamento della c.d.riserva 'extra-profitti' 2023 - riclassificando la restante parte della riserva in riserva straordinaria"