Torino: maltratta la moglie davanti ai figli minori, arrestato 37enne

La polizia di Torino ha arrestato nei giorni scorsi un cittadino di 37 anni di origine albanese, residente a Rivoli (TO), accusato di maltrattamenti in famiglia. L’intervento è scattato a seguito di una segnalazione da parte di una donna che riferiva di essere stata minacciata in seguito a una lite dal compagno convivente che, in stato di alterazione alcolica, aveva esploso un colpo d’arma da fuoco all'interno dell’abitazione. Giunti sul posto, gli agenti sono entrati nell'appartamento trovando la donna terrorizzata insieme ai due figli minori, mentre l’uomo, in forte stato di agitazione, inveiva contro di lei e gli operatori. Dalle prime ricostruzioni è emerso un quadro di vessazioni protrattosi nel tempo, alimentato dall'abuso di alcol da parte dell'uomo. Durante la perquisizione, sopra un armadio della camera da letto, è stata trovata una pistola scacciacani modello P4 Bruni con tappo rosso, completa di caricatore e 11 munizioni a salve. L'arma e il relativo munizionamento sono stati sottoposti a sequestro. Il 37enne è stato tratto in arresto per il reato di maltrattamenti in famiglia e portato nel carcere Lorusso-Cotugno.