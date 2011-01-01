LE REGOLE DEL GIOCO

Meloni rilancia le preferenze ma la legge elettorale è nel pantano

L'iter in Commissione è ancora lungo, e altri provvedimenti (decreto sicurezza in primis) hanno la precedenza. L'approvazione prima dell'estate sembra una chimera, e l'opposizione si prepara a fare ostruzionismo. Nel centrodestra prevale la rassegnazione

Questa legge elettorale non s’ha da fare. L’iter è già incardinato alla Camera, ma il tempo stringe e anche la volontà politica – complice la sconfitta referendaria – è tutt’altro che ferrea. Fratelli d’Italia non ammaina la bandiera delle preferenze – l’emendamento già annunciato da Giovanni Donzelli sarà depositato – ma l’ombra del voto segreto incombe.

Rischio boomerang

Il testo dello Stabilicum, così è stato battezzato il sostituto dell’attuale Rosatellum, è stato presentato già a febbraio in modo da incardinarlo subito nei lavori parlamentari: l’obiettivo della premier Giorgia Meloni è quello di approvare la nuova legge elettorale in tempi brevi cercando anche sponde dall’opposizione, ma nei due mesi successivi son cambiate parecchie cose.

Innanzitutto la vittoria del No al referendum sulla riforma della giustizia, che fatto rialzare la testa a un campo largo fino a quel momento in forte difficoltà. Gli ultimi sondaggi danno avanti la coalizione di centrosinistra, e basta questo per svuotare di significato la riforma elettorale, che assegna un premio di maggioranza del 60% ai vincitori.

Nata per blindare una vittoria che appariva scontata e per regolare i conti con gli alleati (l’abolizione dei collegi uninominale toglie un’arma di ricatto non indifferente agli altri partiti, Lega in primis) ora che la sconfitta è una possibilità assai concreta cambiare conviene ancora? Questa la domanda che si fanno i parlamentari del centrodestra.

Nessuna sponda

D’altra parte la possibilità di una riforma condivisa con le opposizioni come nei desiderata della premier è da escludere: il Rosatellum conviene al campo largo, che in virtù dell’alleanza tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle farebbe il pieno dei collegi uninominali, in particolar modo al centro-sud. E poi perché aiutare Meloni e i suoi in una fase così delicata?

“In una situazione internazionale così delicata e con una crisi economica alle porte la priorità non può essere la legge elettorale”, spiega il senatore torinese Andrea Giorgis, capogruppo del Pd in Commissione Affari Costituzionali, ribadendo come in ogni caso non sia arrivata nessuna proposta di collaborare alla stesura definitiva del testo, che rischia così di non vedere mai la luce: “Nelle ultime tre settimane siamo stati bloccati sul decreto sicurezza, poi ci sarà la legge sui Lep (a cui la Lega tiene molto in ottica autonomia) e il decreto immigrazione. Prima dell’estate non si inizia nemmeno a discutere”, continua Giorgis.

E se si considera che in autunno la discussione sarà monopolizzata dalla legge di Bilancio, lo spazio di manovra è davvero stretta. Servirebbe un’accelerata, che al momento non sembra all’orizzonte: “L’ufficio di presidenza della Commissione deve definire il numero e le tempistiche per le audizioni, solo dopo si inizierà a esaminare gli emendamenti. Almeno fino a metà maggio siamo fermi”, dice il deputato del Pd Federico Fornaro, anche lui in Commissione Affari Costituzionali ma a Montecitorio. E con l’arma dell’ostruzionismo come asso nella manica, i dem hanno tutte le ragioni di essere scettici sull’approvazione della nuova legge elettorale.

Preferenze a chiacchiere

Ma le voci meno fiduciose arrivano proprio dalla maggioranza, dove serpeggia la sensazione che tutta questa voglia di cambiare legge non ci sia. D’altronde su questo la Lega è chiara da sempre, con i suoi esponenti che continuano a ribadire come non costituisca una priorità, confidando che si torni a votare con il Rosatellum, che garantisce loro la rendita degli uninominali, grazie ai quali nel 2022 hanno eletto quasi il doppio dei parlamentari in rapporto ai voti ottenuti.

Per lo stesso motivo si guardano bene (insieme a Forza Italia, che però sul tema è abbastanza divisa) dall’appoggiare la reintroduzione delle preferenze voluta da FdI, espunta dal testo base proprio per venire incontro ai desiderata del Carroccio, ma che potrebbero tornare sotto forma di emendamento, già annunciato dal meloniano Donzelli.

Anche qui c’è un grande non detto: se questo emendamento dovesse essere votato a scrutinio segreto verrebbe quasi sicuramente cassato, visto che la stragrande maggioranza dei parlamentari avrebbe tutto da perdere. Non a caso l’iter è partito dalla Camera e non dal Senato: più sono gli eletti, più sono i peones, pronti a coalizzarsi senza distinzione di colore politico per impallinare le preferenze.

La deputata torinese Augusta Montaruli, anche lei in Commissione Affari Costituzionale, non demorde ma al tempo stesso mette le mani avanti: “Noi bbiamo sempre detto di essere a favore delle preferenze, poi sarà il parlamento a decidere”. Sempre che in parlamento la nuova legge ci arrivi: la finestra è stretta, e l’autunno è già dietro l’angolo.