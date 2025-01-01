Case popolari occupate e camper abusivi, ancora sgomberi a Torino

Proseguono gli sgomberi di alloggi di edilizia popolare occupati abusivamente a Torino. Gli ultimi interventi hanno riguardato via Biglieri e via Dina, dove sono stati liberati alcuni appartamenti, mentre sono stati rimossi anche camper abusivi. "In poco più di un anno sono stati oltre 200 gli alloggi liberati e non abbiamo intenzione di fermarci fino a quando anche l'ultimo appartamento non tornerà a disposizione delle persone per bene che attendono in graduatoria", dichiarano il vicepresidente e assessore alla Casa della Regione Piemonte, Maurizio Marrone, e il presidente di Atc Piemonte Centrale, Maurizio Pedrini. "Gli sgomberi, di pari passo con le rimozioni e i sequestri dei camper abusivi resi possibili dalla legge regionale, sono la strada per liberare la città dall'abusivismo e dal degrado", aggiungono.

“L’attenzione resta alta su tutte le situazioni più critiche, dal decoro urbano alle occupazioni abusive – dichiara l'assessore alla sicurezza e polizia locale della città di Torino Marco Porcedda –. Continueremo a monitorare le criticità, senza proclami, consapevoli che servano un lavoro e un’attenzione costanti per produrre risultati concreti”.