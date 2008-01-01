Commercialisti, a giorni la proclazione del presidente de Nuccio

Elbano de Nuccio, presidente uscente del Consiglio nazionale dei commercialisti, è stato riconfermato alla guida della categoria professionale nelle elezioni dei 15 aprile: la lista da lui guidata, ha prevalso su quella di Claudio Siciliotti, con il 69,6% dei voti. Alle consultazioni hanno partecipato i quasi 1400 consiglieri dei 132 Ordini territoriali della professione e de Nuccio è il primo presidente nella storia della categoria eletto per un secondo mandato da quando, nel 2008, è nato l'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. La proclamazione ufficiale dei risultati arriverà nei prossimi giorni, dopo che l'apposita commissione elettorale presso il ministero della Giustizia avrà effettuato lo scrutinio dei voti. Nato a Napoli nel 1970 ma barese di adozione, de Nuccio era stato eletto per la prima volta presidente dei commercialisti italiani nel 2022, prima di allora aveva ricoperto diversi incarichi all'interno della categoria, in Italia e a livello internazionale, tra i quali quello di presidente dell'Ordine dei commercialisti di Bari. È anche professore Ordinario di Economia Aziendale presso il Dipartimento di Management, Finanza e Tecnologia dell'Università LUM Giuseppe Degennaro. Con la lista vincente sono stati eletti consiglieri nazionali Gian Luca Ancarani (Toscana), Cristina Bertinelli (Umbria), Aldo Campo (Sicilia), Rosa D'Angiolella (Campania), Fabrizio Escheri (Sicilia), Annalisa Francese (Piemonte), Gian Luca Galletti (Emilia Romagna), Giovanna Greco (Abruzzo), Gian Alberto Mangiante (Liguria), Michaela Marcarini (Lombardia), Cristina Marrone (Lazio), Vincenzo Moretta (Campania), David Moro (Veneto), Eustachio Quintano (Basilicata), Antonio Repaci (Calabria), Gabriela Savigni (Sardegna), Micaela Sette (Friuli Venezia Giulia), Liliana Smargiassi (Molise), Giuseppe Venneri (Puglia) e Roberto Vittori (Marche); i consiglieri supplenti sono Camilla Zanichelli (Emilia-Romagna), Elisabetta Cremonini (Piemonte), Alessandro Cavani (Emilia-Romagna), Teresa Piscioneri (Lombardia) e Vittorio Postiglione (Puglia). Tra i consiglieri sono dodici le riconferme e otto i nuovi ingressi. Nove le donne, una in più rispetto alla precedente consiliatura.