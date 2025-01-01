Sgombero case Atc, decimo appartamento "liberato" da inizio anno

Recuperato un alloggio Atc occupato abusivamente in via Biglieri, a Torino, e rimossi camper e veicoli in sosta irregolare. L'intervento è stato effettuato questa mattina dalla polizia locale. Si tratta del decimo appartamento liberato dall'inizio dell'anno, che ora potrà tornare nel circuito delle assegnazioni regolari. Nell'area sono stati rimossi due mezzi e verificati e spostati altri cinque veicoli, tra cui tre camper. "L'attenzione resta alta su tutte le situazioni più critiche, dal decoro urbano alle occupazioni abusive - dichiara l'assessore alla sicurezza e polizia locale del Comune di Torino, Marco Porcedda -. Due giorni fa, in corso Vigevano, la polizia locale è intervenuta su un'area di sosta irregolare con la rimozione dei veicoli e la messa in sicurezza degli spazi comuni ripristinando una situazione di degrado che era attenzionata da tempo". "Questa mattina, in via Biglieri, gli agenti del reparto informativo sicurezza e integrazione hanno recuperato un altro appartamento Atc, il decimo dall'inizio dell'anno, che era occupato abusivamente e che ora potrà tornare nel circuito delle regolari assegnazioni agli aventi diritto". "Continueremo a monitorare le criticità, senza proclami, consapevoli che servano un lavoro e un'attenzione costanti per produrre risultati concreti", conclude Porcedda.