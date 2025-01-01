Fiamme in un impianto per la produzione di idrogeno vicino a Verbania

Un principio di incendio si è verificato in un impianto destinato alla produzione di idrogeno a Premosello-Chiovenda, nel Verbano-Cusio-Ossola, attualmente in fase di allestimento e non ancora in funzione. Le fiamme hanno interessato un elettrolizzatore. Sul posto si sono portate una squadra di vigili del fuoco dal distaccamento di Domodossola e una dalla sede centrale di Verbania: l'intervento ha evitato che le fiamme raggiungessero il vicino impianto fotovoltaico a servizio dell'impianto. Una persona è stata portata in ospedale a Domodossola per accertamenti dopo aver inalato fumi del rogo: si tratta di un impiegato della ditta che sta realizzando l'impianto.