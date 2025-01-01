GRANA PADANA

Lega "Senza paura", mica tanto.

Dal Piemonte a piazza Duomo

Domani la kermesse dei "Patrioti" a Milano. Dopo la sconfitta dell'alleato Orban, Salvini torna alle vecchie parole d'ordine. Tremila militanti dalle province piemontesi. I sospetti di un "gentlemen agreement" con Vannacci agitano il fronte nordista

Senza paura, ma con tanti dubbi. La Lega si prepara a scendere in piazza domani a Milano, dove andrà in scena la manifestazione “Senza Paura. Padroni a casa nostra”. Un appuntamento che, nelle intenzioni del segretario – nonché vicepremier e ministro dei Trasporti – Matteo Salvini, dovrà segnare il rilancio del Carroccio e dell’area dei “Patrioti europei”, ma che arriva in un momento tutt’altro che favorevole per il partito e l’intero centrodestra, dopo la sconfitta referendaria e la caduta dopo sedici anni dell’alleato Viktor Orban, sconfitto alle elezioni in Ungheria.

Il corteo partirà alle 14 da Porta Venezia, con arrivo previsto un’ora più tardi sotto la Madonnina, dove dal palco si alterneranno esponenti dei movimenti aderenti a “Patriots for Europe”, provenienti da nove Paesi. Il corteo sarà aperto e chiuso simbolicamente da agricoltori e trattori — una ventina quelli annunciati — a rappresentare un mondo che la Lega rivendica di difendere, soprattutto sul fronte del caro energia e dei costi di produzione.

A chiudere dal palco sarà ovviamente Salvini, chiamato a dare senso e direzione a una mobilitazione che, dietro le quinte, molti nel partito definiscono senza entusiasmo, nonostante i vertici continuino a esibire entusiasmo: “Parteciperanno 20mila persone almeno, piazza del Duomo sarà gremita ne sono sicuro”, ha dichiarato il senatore leghista e sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon, fedelissimo del segretario.

Una piazza difficile

Piazza Duomo non è solo un luogo simbolico: è anche uno spazio politicamente impegnativo, difficile da riempire e ancor più da “leggere” in termini di consenso. E il tempismo non aiuta. La manifestazione arriva infatti a una settimana dalla sconfitta elettorale in Ungheria di Viktor Orban, figura di riferimento per il fronte sovranista europeo e alleato della Lega a Bruxelles nel partito Patriots for Europe. Era atteso anche lui, ma dopo una tale batosta difficilmente si farà vedere all’ombra della Madonnina.

La sua assenza è un passaggio che pesa, soprattutto alla luce dell’investimento politico fatto da Salvini proprio su Orban. In molti, dentro il Carroccio, faticano a spiegare quella scelta e guardano con scetticismo alla riproposizione di parole d’ordine analoghe. “Si sapeva da settimane che Orban avrebbe perso, non aveva senso metterci la faccia”, è il pensiero ricorrente. Non è forse un caso che negli ultimi giorni il leader leghista abbia corretto il tiro, chiarendo che quella di Milano “non sarà una manifestazione sulla remigrazione”, tema che aveva alimentato polemiche e tensioni anche all’interno dello stesso partito.

I sospetti sul Generale

Dietro la mobilitazione ufficiale e in apparenza compatta, emerge infatti lo spaccato di un partito attraversato da dubbi. Il fronte del Nord — che vede tra i protagonisti governatori e dirigenti come il veneto Luca Zaia, i governatori di Lombardia e Friuli Attilio Fontana e Massimiliano Fedriga, insieme ai capigruppo di Camera e Senato Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo — appare cauto, se non apertamente scettico. La priorità, per questa area, resta una svolta autonomista e moderata, lontana da derive identitarie ed estremiste.

A complicare il quadro contribuisce anche la recente rottura con Roberto Vannacci, ex vicesegretario del Carroccio prima di fare armi e bagagli e dar vita a Futuro Nazionale. Una separazione che tuttavia qualcuno considera più tattica che reale. Il sospetto che si insinua è quello di un “gentleman agreement” per ampliare il bacino elettorale e ricompattarsi in vista del 2027 su una piattaforma condivisa.

L’approdo tra i vannacciani di figure storicamente vicine a Salvini alimenta ulteriormente questa lettura, generando inquietudine soprattutto tra i dirigenti del Nord.

La carica dei piemontesi

A dispetto delle perplessità e su spinta della volontà di Salvini, la macchina organizzativa è stata attivata a pieno regime. Dalle regioni sono attesi pullman e delegazioni. Dal Piemonte, ad esempio, il deputato canavese Alessandro Giglio Vigna, componente del Consiglio Federale, sostiene che saranno “tra i duemila e i tremila” i partecipanti attesi dalla regione, con “eletti e amministratori locali in prima fila, pullman in partenza da ogni provincia e tutta la struttura mobilitata”.

Il leghista inclusivo

Tra questi è atteso anche Daniele Baglione, segretario provinciale della Lega a Vercelli, vicesegretario regionale e sindaco di Gattinara, che però in mattinata parteciperà all’inaugurazione della sede di un’associazione islamica nel suo comune. “Siamo tutti uomini al di là della religione”, ha dichiarato. Una posizione che stride con la retorica tradizionale del partito sul contrasto all’immigrazione e alla religione musulmana e che, proprio nel giorno della manifestazione “padroni a casa nostra”, assume un valore emblematico delle contraddizioni interne.

La prova del nove

Così sul piano comunicativo Salvini prova a spostare l’asse, con la manifestazione che ora viene presentata come “una piazza per la pace e per un’idea di Europa diversa”, in contrapposizione alla linea della Commissione Europea guidata da Ursula von der Leyen.

Al di là dei numeri e dei proclami, la giornata di Milano rappresenta per Salvini una vera e propria prova di forza: riempire piazza Duomo significherebbe dimostrare che la Lega conserva una capacità di mobilitazione nazionale e un ruolo centrale nel centrodestra europeo. Un flop, al contrario, renderebbe ancora più evidenti le crepe interne e le difficoltà strategiche di un partito in piena crisi d’identità.