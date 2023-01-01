ALTA TENSIONE

Primo Maggio all'Askatasuna.

Corteo pro Cospito: 18 condanne

Mentre si chiude con una sentenza severa il processo per i disordini della manifestazione anarchica del 2023, la galassia antagonista rilancia e annuncia un'iniziativa durante la festa dei lavoratori ai giardini del centro sociale sgomberato

Si attende un corteo del Primo Maggio diverso quest’anno, il primo dopo quasi trent’anni senza Askatasuna. Ma l’assenza rischia di essere solo apparente. Gli antagonisti hanno già annunciato l’intenzione di riportare simbolicamente la giornata nel cortile dello stabile sgomberato il 18 dicembre scorso, oggi presidiato 24 ore su 24 dalle forze dell’ordine.

In una nota diffusa sui social, il network di area antagonista parla della volontà di “tornare a vivere” gli spazi di corso Regina Margherita 47, proponendo una giornata di socialità nel quartiere, con iniziative pubbliche e la tradizionale “griglia popolare”. L’obiettivo dichiarato è la “smilitarizzazione” dell’area, divenuta uno dei simboli dello scontro politico e urbano seguito allo sgombero.

Il ritorno dello “spezzone sociale”

Ma il nodo più delicato riguarda il corteo. Secondo quanto annunciato, lo “spezzone sociale” – storicamente la componente più radicale delle manifestazioni torinesi – tornerà a sfilare e, a conclusione del corteo del Primo Maggio, si dirigerà proprio verso il quartiere di Vanchiglia e l’ex centro sociale.

Una dinamica già vista negli anni passati. Lo spezzone antagonista è stato infatti più volte protagonista di tensioni non solo con le forze dell’ordine, ma anche con altre componenti del corteo, segnando una frattura interna alla stessa piazza del lavoro.

Il riferimento simbolico è esplicito: Askatasuna viene indicato come “ciò che viene tolto e deve essere restituito”, mentre la retorica richiama l’autodeterminazione urbana – “siamo noi a decidere che città vogliamo” – in aperto contrasto con le scelte istituzionali.

Il capitolo giudiziario

Nel frattempo diciotto persone sono state condannate per i disordini avvenuti nel marzo 2023 durante un corteo in solidarietà con Alfredo Cospito, militante anarchico allora in sciopero della fame contro il regime di 41 bis.

Le pene vanno da un massimo di cinque anni e sei mesi fino a diciotto mesi. I giudici hanno escluso il reato di devastazione, ma riconosciuto il concorso nella minaccia a pubblico ufficiale, accogliendo l’impostazione della procura secondo cui i danneggiamenti sarebbero stati preorganizzati. Il Comune di Torino, parte civile, ha ottenuto una provvisionale di 33 mila euro.

Primo Maggio ad alta tensione

Il risultato è un quadro complesso: da un lato la volontà degli antagonisti di riappropriarsi di uno spazio simbolico e politico; dall’altro una città che, dopo mesi di tensioni, si prepara a una giornata tradizionalmente partecipata con un dispositivo di sicurezza inevitabilmente rafforzato.

Il Primo Maggio torinese, storicamente segnato dalla presenza di anime diverse – sindacale, politica, antagonista – si avvia così a vivere una nuova fase. Senza Askatasuna, ma ancora profondamente attraversato dal suo significato.