Dal Fabbro premiato come 'Top Manager dell'anno 2025'

Luca Dal Fabbro, presidente esecutivo di Iren e presidente di Utilitalia, è stato premiato come Top Manager dell'anno 2025 per "la riconosciuta leadership e la comprovata capacità di guidare la transizione energetica". Il riconoscimento gli è stato dato nel corso della cerimonia di apertura della 27a edizione del Master in gestione delle risorse energetiche Safe, presso la Sala della Regina di Palazzo Montecitorio a Roma. "Sono onorato di aver ricevuto questo premio, che richiama il valore del percorso di transizione energetica in corso nel Paese, un processo complesso che richiede visione industriale, innovazione continua e responsabilità verso territori e comunità. Lo condivido con tutte le persone del Gruppo Iren e con il sistema delle utilities rappresentato da Utilitalia: il loro impegno quotidiano è essenziale per trasformare le strategie in risultati concreti a favore della sicurezza energetica, della sostenibilità e della competitività del Paese" ha commentato Dal Fabbro.