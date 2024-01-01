Democrazia e piazze, tre giornate al Sermig di incontri e laboratori di dialogo

Entrano nel vivo le tre giornate di incontri, talk e laboratori di dialogo, organizzate dalla Commissione Regionale della Pastorale Sociale del Lavoro. Un consolidamento delle riflessioni e indicazione programmatiche scaturite dalla Settimana Sociale della Chiesa di Trieste del 2024 in cui sono state definite collegialmente 19 raccomandazioni sul Partecipare in Italia. Ad aprire gli incontri il 18 aprile al Sermig, Padre Giuseppe Riggio a cui segue l'intervento di Elena Granata in un dibattito intitolato La democrazia nelle piazze italiane, mentre nel pomeriggio si argomenterà in tre laboratori, su quali sono oggi, i rischi, la fragilità della democrazia, l'impegno della società civile, la sussidiarietà, le diversità e l'immigrazione. Uno dei focus sarà dedicato ai penultimi: perché non si può non rilevare che coloro che necessitano di aiuto e welfare sono persone e famiglie con una vita e un lavoro regolare, ma senza più la possibilità di far fronte a esigenze quotidiane e di cura. Sabato 18 aprile in piazza Palazzo di Città, tra le 10 e le 18, sarà allestito dai giovani un villaggio esperienziale con tanti esempi concreti di buone pratiche di associazioni e movimenti.