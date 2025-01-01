Arpa Piemonte celebra i trenta anni di attività

I trent'anni dell'Arpa del Piemonte hanno riunito oggi a Torino rappresentanti delle istituzioni, del sistema nazionale di protezione ambientale, del mondo scientifico e tecnico. Il direttore generale, Secondo Barbero, ha sottolineato che "Arpa Piemonte nasce da una scelta di responsabilità: quella di affidare la tutela dell'ambiente alla conoscenza scientifica, ai dati, alla competenza tecnica", ricordando che "la tutela dell'ambiente non è un vincolo, ma la condizione per uno sviluppo duraturo, equo e competitivo". Anche il ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, ha rimarcato che "le Arpa non sono enti censori ma enti che devono darci le garanzie". In un momento in cui si stanno affrontando temi molto delicati, ha osservato, "credo che l'esperienza e la conoscenza dei tecnici di Arpa sia la prima garanzia che ho io, ministro nazionale, che ha l'assessore regionale, che hanno le istituzioni". E l'assessore all'Ambiente della Regione Piemonte, Matteo Marnati, ha dichiarato che "Arpa si conferma un partner straordinario, un ente terzo, indipendente e per noi prioritario: insieme - ha detto - continueremo a lavorare per costruire un futuro che tuteli la nostra comunità e l'ambiente in cui viviamo". Il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, ha rimarcato "il ruolo fondamentale di Arpa per la Città: dal monitoraggio ambientale al supporto agli enti locali, fino al contributo alla ricerca scientifica, si tratta di un punto di riferimento imprescindibile".