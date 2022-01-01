FIANCO DESTR

Lavoro e sicurezza, la sfida di Vannacci a Lo Russo (e al centrodestra)

Lunedì in Barriera di Milano la presentazione di due nuovi ingressi in Futuro Nazionale: i consiglieri di circoscrizione Lamberti e Scagliotti. Il generale sarà in collegamento, presente il vercellese Pozzolo: "Continua l'emorragia di eletti da Lega e FdI, troppo mollicci"

Parte dalle periferie l’assalto a Torino del generale Roberto Vannacci. Lunedì l’ex vicesegretario della Lega annuncerà in videocollegamento l’ingresso in Futuro Nazionale di Deborah Lamberti ed Enrico Scagliotti, anch’essi fuoriusciti dal Carroccio ed entrambi consiglieri della circoscrizione 6, che comprende Barriera di Milano e altre zone come Falchera, Regio Parco e Villaretto. Un’area in cui il tema sicurezza è impellente e proprio a partire da questa – insieme al lavoro – i vannacciani si preparano a lanciare la sfida al sindaco Stefano Lo Russo ma soprattutto al resto dell’opposizione di centrodestra, in vista delle comunali del 2027.

Praterie nere

Alla presentazione di lunedì prossimo, in programma alle 21:30 alla sala polivalente di Via Leoncavallo, sarà presente il deputato vercellese Emanuele Pozzolo, nominato referente regionale del nuovo partito, che commenta così i nuovi ingressi: “C’è un’emorragia di amministratori locali da Lega e FdI verso Futuro Nazionale, è il segnale che il centrodestra non ha compreso alcune dinamiche: la forza di Giorgia Meloni nel 2022 era quella di affrontare necessità concrete, ma su temi chiave come immigrazione, sicurezza, fisco e natalità in tutti questi anni di governo non ha fatto nulla”.

Un giudizio severo sull’esecutivo nazionale, ma anche sugli epigoni locali del centrodestra: “Qual è la loro idea di sviluppo per Torino e il Piemonte? Questa città ha due grosse criticità che sono il lavoro e la sicurezza, ma non ho ben capito le loro ricette: se pensano di risolverla vietando i coltellini svizzeri anziché dare più risorse e spazio di manovra alle forze dell’ordine sono fuori strada”.

Centrodestra molliccio

Da qui, almeno secondo Pozzolo, si aprono praterie per il nuovo partito vannacciano: “A un mese e mezzo dall’apertura del tesseramento abbiamo già 27 mila iscritti, più di 1600 in Piemonte. E non c’è ancora stata l’assemblea costituente del partito, che sarà a Roma il 13 e 14 giugno”.

Futuro Nazionale sembra così prepararsi a correre da sola alle prossime elezioni, che siano le Politiche o le comunali di Torino: “Noi siamo la destra che vuole stare nel centrodestra, ma finchè questo centrodestra molliccio continuerà a non tener conto delle nostre istanze andremo avanti per conto nostro”.

Senza strategia

Pozzolo – che nel 2022 è stato eletto con Fratelli d'Italia – non chiude dunque la porta all’attuale maggioranza, ma chiede un cambio di passo, o meglio un’inversione a U, a partire dal tema più attuale, quello dell’aumento del costo dell’energia dovuto alla crisi mediorientale: “Abbiamo proposto un ordine del giorno che chiedeva al governo di intervenire sul costo delle bollette abbattendo gli oneri di sistema, come già fatto in Francia e Germania e come ha suggerito lo stesso commissario europeo Dan Jorgensen. Ma ci è stato risposto picche”.

Da qui un’altra critica al governo Meloni, a suo dire privo di una strategia sulla questione, e ritorna la richiesta di riaprire i rubinetti dalla Russia: “Il decreto bollette non risolve nulla. Non vogliamo prendere il gas russo perché Putin è cattivo, ma lo prendiamo dall’Azerbaigian che massacra gli armeni. È una presa in giro collettiva, FdI si è violentata politicamente per genuflettersi al sistema”.

Sfiducia bidirezionale

Parole dure che al momento non lasciano intravedere la possibilità di un’alleanza, nonostante l’esordio di Futuro Nazionale in parlamento era stato proprio con un voto di fiducia favorevole al governo. “La fiducia dev’essere bidirezionale, non può provenire da una parte sola”, spiega Pozzolo. “Dal momento che le nostre proposte non vengono prese in considerazione non c’è nessun interesse a collaborare”. Così, pur specificando che “non saremo mai alleati della sinistra”, i vannacciani continuano a rappresentare una spina nel fianco per il centrodestra.

A Roma come a Torino, dove l’auspicio è che i nuovi ingressi “periferici” siano il preambolo di uno sbarco in Sala Rossa: al momento non si registrano movimenti, ma lo scenario evolve rapidamente. E il generale inizia a preparare la sua manovra d’accerchiamento.