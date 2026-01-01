Ruba gasolio e fugge, identificato dai carabinieri nel Torinese

Ha tentato di rubare circa mille litri di gasolio da una cisterna, ma è stato scoperto e costretto alla fuga, provocando anche uno sversamento sul terreno. I carabinieri hanno identificato e denunciato un uomo di 48 anni per tentato furto, inquinamento ambientale e getto pericoloso di cose. I fatti risalgono allo scorso febbraio a Susa, in frazione Coldimosso, nei pressi dell'autostrada A32, nel Torinese. All'arrivo dei carabinieri forestali, intervenuti con il supporto del nucleo operativo e radiomobile, l'uomo si è dato alla fuga, lasciando sul posto circa 200 litri di gasolio fuoriusciti durante il tentativo di furto. Le indagini, condotte dai militari della stazione di Susa con il supporto degli altri reparti dell'Arma, hanno permesso di risalire al presunto responsabile grazie all'analisi dei sistemi di videosorveglianza della zona.