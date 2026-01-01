Uomo trovato morto sull'autostrada A21, giallo nell'Astigiano

Il corpo di un uomo è stato trovato la scorsa notte lungo la corsia dell'autostrada A21, a breve distanza dal casello di Villanova d'Asti. Il cadavere giaceva sull'asfalto in prossimità di una vettura in sosta e sulle cause del decesso vige ancora il massimo riserbo. La vittima, di 46 anni, era residente ad Asti. Gli inquirenti stanno vagliando diverse ipotesi per stabilire se il decesso sia sopraggiunto a seguito di un violento investimento da parte di un veicolo in transito o se sia stato causato da un malore fatale o altre circostanze pregresse al rinvenimento. La polizia stradale di Alessandria, intervenuta sul posto, ha avviato i rilievi scientifici necessari per fare luce su questa vicenda. Al momento non si esclude alcuna pista: i poliziotti stanno raccogliendo testimonianze e filmati delle telecamere di sorveglianza per ricostruire con esattezza gli ultimi istanti di vita del quarantaseienne, e le ragioni per cui si trovasse fuori dall'abitacolo in un tratto così pericoloso della carreggiata.