Stellantis, "il 2026 è partito bene, lavoriamo al piano industriale"

"È un anno che è iniziato bene per Stellantis, con una crescita della produzione, una crescita delle vendite, una buona raccolta ordini, quindi siamo abbastanza soddisfatti per questa partenza". Lo ha detto Emanuele Cappellano, responsabile per l'Europa di Stellantis, a margine di un incontro sulle sfide per l'auto del futuro nell'ambito di Biennale Tecnologia. "Abbiamo cominciato il secondo quarter adesso, dobbiamo capire come gli eventi macroeconomici potranno influenzare le vendite. Chiaramente qualche preoccupazione c'è, la guerra in Iran sta generando qualche rallentamento. Dobbiamo capire" ha aggiunto Cappellano.

"Stiamo lavorando per mettere a punto il piano strategico - ha spiegato - che presenteremo il 21 maggio, ci sono tante cose che vogliamo comunicare. Per l'Europa e per l'Italia ci saranno buone novità come per le altre regioni".