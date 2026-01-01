Sistema in tilt, al Politecnico di Torino saltano dei test d'ingresso

A causa di un problema informatico, diversi candidati ai test di ammissione al Politecnico di Torino previsti ieri non hanno potuto completare la prova. La notizia è riportata sulle pagine di Torino del Corriere della Sera. Il quotidiano, citando "fonti interne", riferisce di alcune centinaia gli aspiranti studenti coinvolti, provenienti dall'Italia ma anche dall'estero. "Nei test di ammissione in programma venerdì, alcuni non si sono potuti svolgere per problemi sulla piattaforma informatica. Stiamo organizzando le modalità per il recupero del test, che verranno comunicate a studentesse e studenti coinvolti. Ci scusiamo con loro e le loro famiglie per il disagio arrecato", ha fatto sapere il Politecnico, in una nota riportata dal Corriere. Dopo un inizio regolare dei test, secondo quanto ricostruisce il quotidiano, nel corso della mattinata di ieri il sistema utilizzato per lo svolgimento avrebbe improvvisamente smesso di funzionare, impedendo a molti candidati di completare o persino avviare l'esame. Davanti ai monitor bloccati e all'impossibilità di proseguire, centinaia di ragazzi sono rimasti in attesa di indicazioni, mentre all'esterno famiglie e accompagnatori attendevano notizie sull'esito della prova.