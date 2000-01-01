Disabilità, a Torino nuovo progetto abitativo

Ha preso ufficialmente il via, negli spazi della Casa delle Associazioni a Villarbasse (Torino) il nuovo progetto abitativo 'Casa di...': promosso dall'associazione Progetto Davide, nasce per offrire alle persone con disabilità un percorso concreto verso la vita autonoma. All'inaugurazione ha preso parte anche l'assessore regionale Gian Luca Vignale. I lavori sono stati seguiti dall'architetto Francesco Zannier, da anni vicino all'associazione. Fondamentale è stata anche la collaborazione con il Consorzio Ovest Solidale, che ha gestito i fondi del Pnrr, con cui continuerà il percorso di inserimento delle persone con disabilità all'interno della 'Casa di...' e la collocazione lavorativa attraverso strumenti quali pass, tirocini e vere e proprie assunzioni. Da gennaio sono in corso palestre di autonomia, esperienze pensate per preparare i nuovi inquilini a una nuova fase della loro vita: abitare una casa propria, condivisa con altri, costruendo una quotidianità basata su responsabilità, comunità e reciproco sostegno. Adiacente alla struttura sarà presto attivata una 'portineria di paese', uno spazio pensato per tutti i cittadini di Villarbasse, dove sarà possibile, ad esempio, ricevere posta o pacchi e usufruire di piccoli servizi quotidiani. Un modo concreto per creare un ponte tra il paese e i nuovi 'vicini di casa', favorendo le relazioni spontanee e l'inclusione. Questo traguardo è il risultato di un impegno portato avanti da Pier Aldo Bona e un gruppo di insegnanti della scuola media statale di Villarbasse, che nel 2000 iniziarono a creare nuove attività con gli studenti più fragili. 'Casa di...' è oggi realtà grazie all'impegno di volontari, educatori e varie figure professionali che, negli anni, hanno sostenuto le attività del Progetto Davide.