Gay (Confindustria), "non sia un anno di campagna elettorale"

"Ci separa circa un anno dalle elezioni per questo, dai numeri e dai trend che vediamo, deve essere un anno non di campagna elettorale, ma un anno in cui si pensa al Paese e alle sue imprese". E' l'auspicio espresso dal presidente dell'Unione Industriali di Torino, Marco Gay, a margine di un incontro nell'ambito di Biennale Tecnologia. "Dall'inizio di quest'anno, partendo dal costo dell'energia - ha detto Gay - abbiamo rilevato una situazione complessa, che definivamo di urgenza e che dopo il 28 febbraio è diventata emergenza. Speriamo che i segnali che arrivano, pur rimanendo in un clima di costante incertezza, possano portare all'inizio della pace almeno in quella zona del mondo, gli impatti però non si esauriscono e quindi è importante che l'Europa faccia l'Europa dal punto di vista dell'energia, dell'innovazione e degli investimenti e poi serve una politica industriale che deve partire da casa nostra e deve partire a casa nostra, credo con una missione chiara".