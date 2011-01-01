Varallo, Pd: video fascista per promuovere locale il 25 aprile è sfregio

Il Pd del Piemonte e la Federazione provinciale del Pd di Vercelli denunciano il caso dell'"inqualificabile video diffuso sui social dai nuovi gestori del bar-trattoria di Sabbia di Varallo, assegnato di recente tramite bando comunale". "Per promuovere la riapertura del locale, fissata il 25 aprile - spiegano - usano canzoni del ventennio e simboli della Decima Mas, con un'offesa gravissima alla storia del territorio e ai valori della Costituzione repubblicana". "La città di Varallo - ricordano - ha ricevuto la Medaglia d'Oro al Valor Militare nel 1973 per il ruolo centrale della Valsesia nella Resistenza durante la guerra di Liberazione e la Regione Piemonte è stata insignita della Medaglia d'Oro al Merito Civile per la Resistenza, consegnata dal presidente Sergio Mattarella nel 2016 per il coraggio e la solidarietà della popolazione durante la lotta di liberazione. Questa terra - rimarcano - ha pagato un prezzo altissimo di sangue per liberarsi dal nazifascismo. Pensare di inaugurare un'attività commerciale in locali di proprietà pubblica il giorno della Festa della Liberazione con queste premesse è una provocazione squallida che respingiamo con sdegno". Il segretario del Pd del Piemonte Domenico Rossi, e la segretaria provinciale Mariella Moccia, chiedono al Comune di Varallo, "che si è giustamente detto scioccato, di non limitarsi alla condanna verbale, ma di verificare se esistono ancora le condizioni per la concessione".